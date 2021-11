Está Liliana Mercado enfocada en Tigres

En la última lista anunciada para los duelos de preparación ante Canadá de mañana y el 30 de noviembre, siete jugadoras auriazules fueron citadas, sin embargo, la capitana y primera Balón de Oro de la Liga MX Femenil, Liliana Mercado, no fue incluida.

Mercado detalló que su enfoque está con las felinas, expresó su sentir tras ser galardonada con la primera distinción individual que la Liga realizó y reiteró su deseo porque Tigres siga ganando títulos.

<< Eres la primera Balón de Oro de la Liga MX Femenil...

"Muy contenta, sin duda es uno de los logros más importantes de mi carrera, si bien es cierto que siempre he puesto por encima los logros colectivos, que sin duda se nos han dado, este premio también lo disfruto muchísimo".

<< Siendo una jugadora defensiva, ¿fue más difícil obtenerlo?

"Dentro del futbol siempre va a lucir más la persona que mete los goles, es quien tiene mayor renombre, pero creo que todas las posiciones importan y tienen algo fundamental en el funcionamiento del equipo, en este caso el mediocampo".

<< Pese a tu nivel, ¿qué situación crees que te deje fuera de las convocatorias a Selección?

"Hay cosas que están en mi mano y cosas que no, trabajo el día a día en las cosas que puedo mejorar y esas son decisiones externas que yo no tengo ninguna influencia en eso, por esa parte me encuentro tranquila".

<< ¿Te sientes fuera?

"No, no es un tema que siquiera lo considere, trato de dar lo mejor de mí en el día a día, obviamente en los partidos, y ni siquiera es un tema que tenga presente o que diga que voy a trabajar para mejorar y para ayudar al equipo".

<< ¿Cómo ha sido la relación entre tú, capitana del equipo, y Roberto Medina?

"Creo que es súper importante, uno como capitán, el tener ese contacto con Roberto, creo que hemos trabajado muy bien en equipo, cada quien consciente de la responsabilidad que tiene en el grupo".

<< Han ganado todo, ¿qué más le falta a Tigres Femenil?

"Tigres Femenil es un equipo que nunca se ha puesto un límite en algo, estamos conscientes que a pesar de que llevamos ya los cuatro títulos tenemos muchísimas cosas todavía por mejorar".

¿Qué las motiva a mantenerse como triunfadoras?

"El ir por más, no conformarnos, nunca lo hecho en lo individual y no lo haremos como equipo, seguiremos trabajando, exigiéndonos para darle más alegrías a la afición que siempre nos está apoyando y sin duda a esta directiva que apuesta todo por este proyecto y la manera de regresar todo esto es con títulos".

<< La competitividad ha aumentado, la Liguilla no será sencilla...

"Cada torneo se va poniendo más difícil, la exigencia es mayor, sabemos que hay cosas por mejorar y más de cara a la Liguilla, el equipo está consciente de que será complicado, pero estamos preparadas para ello, ya a nada de iniciar la Liguilla y de buscar primero el llegar a la Final para disputar un título más".