Está bien la exigencia, pero hay un límite: Maxi Meza

"No me voy a poner a discutir de futbol. Otra cosa es si no hubiésemos generado situaciones de goles, en lo personal uno es consciente, pero creo que es una situación que vamos a salir todos juntos.

"Está bien la exigencia, pero hay un límite", dijo el argentino al salir del lugar.

Otros jugadores que también se detuvieron a dialogar con los hinchas fueron Esteban Andrada, Sebastián Vegas y Rodolfo Pizarro, quien incluso cuestionó a uno de los presentes que le acusó de regresar a Monterrey solamente "a bailar".

"Es tu opinión, pero yo fui campeón (aquí). Dos campeonatos en un año y medio..."

¿Y ya con eso está bien?

"No, pero tampoco vengas a decir que nada más así a bailar. Yo regresé porque quería estar, si no, no hubiera regresado".

Pero no te has visto...

"Tres partidos. ¿Me vas a juzgar en tres partidos? Está bien, saliendo contra Cruz Azul (Jornada 3) era el mejor, según la afición, y ahora soy el peor", cuestionó el mediocampista mexicano.

Mientras Pizarro hablaba con uno de los seguidores, otros dos aficionados le colocaron huevos en el cofre de su camioneta a modo de protesta.

Por su parte, el defensa César Montes pidió no grabar su conversación con los hinchas, a quienes les confesó estar apenado.

Y Funes pasa de largo

Mientras algunos jugadores atendieron la petición de los aficionados en El Barrial, el goleador argentino Rogelio Funes Mori decidió no detenerse y fue insultado.

"¡Está bien, no hables, pero hable en la cancha cabr... Podrás meter 200 goles pero la gente no te va a querer!". "¡Pin... tronco!", fueron algunas de las frases que le lanzaron al "Mellizo".