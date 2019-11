Espera Trump llamada de AMLO para declarar guerra a los cárteles de droga

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este miércoles que tras los recientes hechos de violencia en México, los ciudadanos de su país empiezan a entender "el tema de la frontera".

En un discurso en la Casa Blanca para celebrar su éxito en la designación de jueces, Trump dijo en alusión a México que "cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir que quizá estoy en lo correcto sobre el muro, que quizá estoy en lo correcto en tener una frontera muy fuerte".

Aseguró que los demócratas "quieren fronteras abiertas que traen una criminalidad enorme, y mucha gente me ha dicho que en el último par de días han empezado a entender el tema de la frontera".

El martes, tras el ataque a una familia mormona mexicano-estadounidense LeBarón, en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos, y que dejó un saldo de nueve muertos: tres mujeres y seis niños, Trump ofreció ayuda a México para enfrentar a los cárteles de la droga.

"Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, le declare la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la Tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!", tuiteó el mandatario.

