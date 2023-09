Ofrece una velada romántica

Noche de recuerdos con la voz inigualable de Marisela, quien llegó y llenó el McAllen Performing Arts Center la noche del viernes 8 de septiembre con sus Zaz Tour.

Una cascada de éxitos fue los que ofreció esta cantante y el público coreó con ella melodías como "Y ahora te vas", "Sin él", "Sola con mi Soledad", "El Chico Aquel" y "Mi Problema", entre otras.

Y no podían faltar "La Pareja Ideal", "La Basurita", "A Cambio de Qué", "Si Quieres Verme Llorar", "No Puedo Olvidarlo", "Si no Te Hubieras Ido", "Dama de Hierro", "Hazme Tuya" y "Ya no". De principio a fin el público cantó con Marisela, quien estuvo acompañada de músicos en vivo; el único detalle es que hizo esperar a sus fans hora y media, pues arrancó el show a las 22:00 horas, pero todos salieron felices del show.

