Ofrece velada romántica

Una noche de amor y desamor con los éxitos de Alejandro Sanz que llegó a El Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, el domingo 5 de octubre con su tour Sanz en vivo, que convoco a miles de fanáticos de ambas fronteras.

"Sanz en vivo" inició a 20:45 horas y pese a la intensa lluvia los seguidores del español dijeron presente y los deleito con una cascada de éxitos como No es lo mismo, Lo que fui es lo que soy, Deja que te bese y un popurrí con El alma al aire, Regálame la silla donde te esperé y Hoy llueve, hoy duele.

Alejandro se dio tiempo para agradecer al público su cariño y los consintió con más hits como: Desde cuando, Looking for Paradise, La música no se toca, Mi persona favorita, La fuerza del corazón y Siempre es de noche.

Los éxitos no cesaron y fue así que llegaron canciones como: Iba, Cuando nadie me ve, Amiga mía, He sido tan feliz contigo y Contigo entre muchas más.

Pero la velada no hubiese estado completo sin emblemáticas melodías como Viviendo deprisa, Amiga mía, Mi soledad y yo, Y, ¿Si fuera ella? y Corazón Partío.

