Confirma su retiro

Dijo "Hola y adiós". Joaquín Sabina dará su última vuelta al ruedo y colgará definitivamente el bombín al anunciar su gira de despedida.

El escenario le tiñó las canas al cantautor español de 75 años, quien reapareció en 2023 con su gira "Contra todo pronóstico", y el portazo sonó como un signo de interrogación a su carrera.

"Hola. Ya sé que en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande he cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América y en España, y en más lugares con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida, tanto, que se va a llamar ´Hola y adiós´, y esta sí será de verdad la última", dijo Joaquín Sabina en un video en su cuenta de Instagram.

"Empezará en América y luego en Europa, y espero que nos veamos ahí ya en el año 2025. Un abrazo grande y sé que no me vais a fallar. Yo prometo no fallar tampoco, un abrazo grande. Adiós", finalizó el compositor de grandes éxitos.

La gira titulada "Hola y adiós" comenzará en febrero de 2025 en México y seguirá su recorrido en Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Y terminará en el Continente Europeo, en su natal España.

Los boletos para la despedida de Joaquín Sabina saldrán a la venta en el actual mes de julio.