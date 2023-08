Regresan a Tierra Azteca

Ciudad de México.- El regreso de Simple Plan a México es una noticia que emociona a sus fans incondicionales, pero que también causa alegría en los integrantes de la famosa banda.

Con esa efusividad dieron a conocer su próxima gira en el País en un divertido TikTok en el que aseguraron que si Taylor Swift se presenta en México, por qué ellos no habrían de hacerlo.

A la par de su video, la promotora y organizadora de la gira, OCESA, dio a conocer detalles de su próxima visita, señalando que será el 10 de octubre cuando se presenten en el Auditorio Citibanamex, de Monterrey.

"La icónica banda de pop punk, Simple Plan, se complace en anunciar su tan esperada serie de conciertos en México, como parte de su gira por el País en 2023", informaron los promotores en un comunicado.

DESDE CANADÁ

Además de su actuación en Monterrey, la agrupación canadiense que descarga mucha energía cada vez que se presenta en el escenario, actuará en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 12 de octubre.

Además, Simple Plan participará en dos masivos de música: el 7 de octubre en el Tecate Península, en Tijuana, y el 14 de octubre en el Festival Coordenada de Guadalajara.

La preventa de boletos para ver a los intérpretes de "Welcome to My Life" será el jueves 24 de agosto a través de www.ticketmaster.com.mx.

La venta general iniciará este viernes 25 de agosto a las 11:00 horas por medio de Ticketmaster y en la taquilla de los inmuebles.