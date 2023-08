La pelea continúa

Monterrey, N.L.- En vida y después de su muerte el nombre de José José ha estado vinculado con los problemas de su familia directa: primero una fuerte disputa entre sus hijos (Sarita, José Joel y Marysol); y ahora un conflicto entre Anel Noreña y Marysol.

Pero, ¿cuál es la razón por lo que están distanciadas madre e hija?

"No es ninguna matemática cuántica. Marysol tiene dos años que no me habla, no me trae a los niños. Ella dijo muy claro que su familia es su marido (Xavier Orozco) y sus hijos; que yo soy su familiar", declaró Anel.

"Pasa que el familiar (refiriéndose a ella misma), hoy tiene las marcas. Sí, el nombre de José José, del ´Príncipe de la Canción´, y tengo abiertas las oficinas. Entonces, si tú te interesas en usar o decir ´voy hacer un concierto o un homenaje a José José´, no lo vas a poder hacer, o lo vas a poder hacer, pero me vas a tener qué pagar una porción de tu entrada".

QUIERE DINERO

Anel aplica esta regla para todos, incluso "familiares", como señala que su hija la considera.

"Yo no quiero que se acabe el nombre de José, pero de hoy en adelante, José José es una marca, un producto comercial. Ahorita estamos haciendo zapatos, camisetas, merchandise muy bonito, entonces mi hija no lo quiere entender y anda llorando por todas partes que no la dejo usar el nombre", señaló.

"Y no, no es que no se lo deje usar. Ella lo puede usar, siempre y cuando seamos familia. Como no soy su familia, entonces somos familiares, entonces a los familiares los ves y no los ves, pero la marca y el nombre es mía".

TRISTE POR LA SITUACIÓN

La ex actriz, de 78 años, asegura que se siente triste por lo que está viviendo con su hija, pues considera que fueron "una para la otra toda la vida" y que sus hijos "fueron su vida".

Previamente, Marysol envió un comunicado en el que dijo que le parece muy lamentable la situación con su mamá.

"Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes. Renuncié al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida", declaró en la misiva.

´HACKEADA´ POR EL MARIDO

Anel señaló que la falta de entendimiento con Marysol se debe a cuestiones externas a ellas, y señala que todo ocurrió desde que se unió en matrimonio con Orozco.

"Ella se casó y yo la siento como hackeada... Porque ella no existe. Si no dice el marido, y si el marido no está delante de ti para todo lo que quieras decir como Marysol, no existe Marysol", declaró.

Hace mes y medio, detalló, Marysol le cedió su parte del departamento que ambas adquirieron.

"Entonces le dije: ´Pero ahora sí nos vamos a ver, me vas a traer (a los nietos), y dijo: ´Ay, no, mamá, ese es otro tema´. Y se fue, y ya".