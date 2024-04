Explica Taylor Swift significado detrás de nuevas canciones

CIUDAD DE MÉXICO.-Para todos los fans de Taylor Swift, y en especial de su nuevo disco, The Tortured Poets Department, una característica extra en Amazon Music les dará un vistazo más amplio de la genialidad de TayTay.

Y es que la cantautora grabó comentarios para varias de las canciones incluidas en dicho álbum, desmenuzando la inspiración detrás de rolas como "Fortnight", "Clara Bow" y "Florida!!!", entre otras.

"Es una una antología de nuevos trabajos que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso en igual medida", señaló Swift en Instagram tras el lanzamiento del disco, hace apenas unos días..

"Este período de la vida del autor ya ha terminado, el capítulo está cerrado. No hay nada que vengar, ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado. Y tras reflexionar más, un buen número de ellas resultaron ser autoinfligidas. Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella. Y luego lo único que queda es la poesía torturada".

Sobre "Fortnight", el primer sencillo de The Tortured Poets Department, Swift explica en sus comentarios grabados de Amazon Music, que la letra habla sobre el fatalismo y los sueños perdidos.

"Creo que es un álbum muy fatalista porque hay muchas líneas muy dramáticas sobre la vida o la muerte. Son cosas muy hiperbólicas y dramáticas, pero es ese tipo de álbum", reflexiona la multigalardonada cantante. "Se trata de una visión traumática y artísticamente trágica del amor y la pérdida".

Sobre "My Boy Only Breaks His Favorite Toys", Swift abordó la metáfora que plantea en la canción: ser el juguete favorito de alguien que, un día, ya no quiere jugar más con él. El tema aborda todo desde la perspectiva del juguete en cuestión.

"Así es como muchos de nosotros nos sentimos en relaciones en las que una persona nos valora mucho al principio y luego, de repente, nos rompen o nos devalúan en su mente.

"Es una canción sobre la negación, para poder vivir en este mundo donde todavía hay esperanza dentro de una relación tóxica y rota".

"Clara Bow", "Who's Afraid of Little Old Me?" y "Florida!!!" son otros temas que Taylor analiza en sus comentarios. Sobre este último, dijo que reflexiona sobre las segundas oportunidades y escapar del pasado.

"Creo que cuando pasas por una angustia, hay una parte de ti que piensa: 'Quiero un nombre nuevo. Quiero una nueva vida. No quiero que nadie sepa dónde he estado ni que me conozca en absoluto'. Y ese fue el punto de partida detrás de la canción".