Spotify lanza resumen musical del 2022

"El día de hoy estará disponible para todos los usuarios de Spotify elegibles el recuento personalizado de #Mi2022EnSpotify en exclusiva a través de la aplicación móvil de Spotify (Android y iOS) dentro del hub Mi 2022 en Spotify", informó la empresa.

En este resumen se mostrará a los artistas, géneros y podcasts más escuchados, función tradicional, pero este año se añadieron algunas novedades. Por ejemplo, las personas conocerán su personalidad sonora entre 16 tipos distintos según su forma de escuchar música y podcasts, tales como The Replayer (el repetidor), The Specialist (el especialista) y The Adventurer (el aventurero).

Otra de las innovaciones es el Día del audio, que revelará al usuario cómo evolucionó su gusto musical a lo largo del día durante el año, mostrando los estados de ánimo y estética de la música que escuchó la persona en la mañana, el mediodía y la noche.

Algunos fans elegibles verán un video personalizado de algunos de sus artistas favoritos de 2022 y seguido de esto sonará la canción más escuchada de ese artista este año.

Desde los terrenos del gaming habrá novedades en la isla de Spotify en el videojuego Roblox, una experiencia interactiva musical de la app dentro del videojuego implementada en mayo pasado, como misiones, juegos, y espacios para fotos virtuales con 12 artistas incluyendo a Bizarrap, Doechii, Eslabon Armado y SUNMI.

Las personas que deseen compartir sus imágenes personalizadas del resumen podrán hacerlo a través de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y Snapchat. Asimismo, en esta última red social los fans también podrán desbloquear una lente personalizada que refleje su resumen y adquirir ropa especial con temática de Mi 2022 En Spotify para los Bitmojis.