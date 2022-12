Sólo el tiempo decidirá el regreso de Céline Dion

La canadiense detalló que su condición no le permite cantar como usualmente lo hace. Al respecto, de acuerdo con Yale Medicine, clínica de la Escuela de Medicina de la universidad de Yale, en Estados Unidos, se trata de un trastorno autoinmune y neurológico que causa rigidez y espasmos en el tronco y las extremidades, cuyos síntomas incluyen episodios de espasmos musculares intensos, para lo que se pueden recetar medicamentos e inmunoterapia, con terapia acuática, ocupacional y física.

"He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando", escribió la intérprete de "My heart will go on" en su perfil de Instagram.

"Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada", señaló Dion.

En ese sentido, la neuróloga Estefany Cisneros explica que se trata de un síndrome que afecta el sistema nervioso central y cuya edad media de presentación varía entre los 20 y 50 años. En el caso de Dion, la intérprete tiene 54 años.

"Las mujeres son afectadas de dos a tres veces más con relación a los hombres y los estudios informan una prevalencia de uno a dos casos por millón", explicó Cisneros, quien detalló que para saber si a Dion le será posible volver a los escenarios sería necesario conocer la gravedad y el tipo de síndrome de la persona rígida que tiene, así como de la respuesta de su sistema nervioso periférico al tratamiento que reciba.

De acuerdo con Yale Medine se desconoce la causa del síndrome de la persona rígida pero se cree que puede deberse a una reacción autoinmune.