"Son los mejores", dice Paul McCartney al público mexicano

Con un Foro Sol completamente lleno, la noche de este 14 de noviembre, Paul McCartney se presentó de nueva cuenta en México, tras casi seis años de ausencia, para ofrecer el primero de dos conciertos.

LEYENDA

La noche, para quienes la vivieron, fue espectacular, ya que no solo pudieron escuchar a una de las leyendas del rock, también revivieron muchos de sus recuerdos gracias a canciones como "Hey Jude", "Somethng", "Love me do", entre muchos otros éxitos.

El público estuvo a la altura, a pesar del frío se entregó por completo y no dejó de cantar ni un solo minuto, algo que el exBeatle reconoció a través de sus redes sociales mediante un emotivo mensaje.

Después del concierto, Sir Paul se hizo presente en su cuenta oficial de Instagram, para dedicar unas palabras a las más de 60 mil almas que compartieron con él, y con una breve pero contundente frase agradeció el cariño que le brindaron y reconoció a sus fans mexicanos como los mejores: "¡Los Mexicanos son los mejores! What a night! (Qué noche!)", escribió.

Junto a estas palabras, el cantante también compartió dos increíbles postales, en la primera de ellas se le puede observar en el escenario ondeando la bandera nacional, mientras que en la segunda decidió mostrar el recinto abarrotado e iluminado por las luces de los cientos de celulares que se movían de un lado al otro con sus melodías.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios de sus fans, quienes, además de emocionarse por el mensaje, agradecieron al músico por una velada inolvidable:

"No creí que viviría para verte, este concierto ha sido tan mágico que lo llevaré por siempre en mi memoria", "Me diste una de las mejores noches de mi vida te amaré por siempre", "Tú eres el mejor, te amamos", "Estuvo increíble, qué noche", "El mejor concierto de mi vida, gracias", "Fue una noche perfecta. México te ama".