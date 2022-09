Adiós al ´Big Boss´

IMPRESIONANTE ESCENARIO

La superestrella del reguetón sorprendió con un imponente escenario del que salió un avión casi real; el montaje incluyó toneladas de escenografía, encabezadas por tres pantallas gigantes, dos verticales y una horizontal, luces lasers, además de cinco cámaras en vivo, incluyendo dos robóticas, dispensadores de llamaradas , reflectores led, tarima de tres niveles, efectos tridimensionales, pirotecnia, efectos explosivos, nueve músicos y dos coristas y 16 bailarines y enmarcado por esto hizo un recorrido por los mejores éxitos de su carrera musical.

SUBE LA TEMPERATURA

Desde el inicio del show a las 21:00 horas empezó a elevar la temperatura desde que bajó del avión vestido de dorado y lentes oscuros el "Big Boss". Daba la impresión de que caminaba sobre una de las alas del avión, y al ritmo de "Campeón" encendió los ánimos de la larga velada.

Después llegaron temas como "Problema", "Rompe" y "Machucando" con la imagen del enorme King Kong reflejada en la pantalla central.

El cantante expresó ante la multitud y dijo "Gracias por estar aquí, esta es un fiesta de pueblo, de barrio, como me gusta a mí; se los prometí de principio a fin, será candela".

EUFORIA TOTAL

El público lo acompañó en todo momento cantando y bailando, pero la euforia total llegó con su megaéxito "Lo que pasó, pasó", al que le siguió "Rumbatón", "Báilame" , "Ella me levantó", "Mayor que yo" y "Mami no me dejes solo" junto a las imágenes de Wisin & Yandel en la pantalla.

Después, digitalmente aparecieron Zion y Lennox para acompañarlo desde la pantalla con "Príncipe" y "Yo voy". Otro invitado virtual fue Ozuna con "Baila, Baila" y "China", y Luis Fonsi, con "Despacito".

La noche fue candela pura, rumba en su máxima expresión con éxitos como "Shaky Shaky" , "Somos de calle", "Enchuletiao", y en digital, con Bad Bunny "La Santa", con Rauw Alejandro "Leggendaddy" y "Agua".

Ya en la recta final llegó "Limbo", "Bombon", "Con Calma" y "Dura" para cerrar esta leyenda viva del reggaetón no podía ser otro tema más "Gasolina" que le dio la fama mundial.