Sarah Brightman no descarta disco en español

“No me siento con el conocimiento suficiente como para hacer un álbum en español, pero estoy trabajando en ello. He hablado con varios productores de América del Sur, sí quiero hacerlo, pero les pido paciencia”, aseguró en conferencia de prensa.

DE GIRA

Brightman, de 62 años, se presentará el sábado en la arena Ciudad de México, como parte de A Starlight Symphony Tour.

“La primera vez que vine a México fue hace varios años; recuerdo que en aquella época tenía un amigo en España que me decía: ‘te vas a sorprender’...y así fue. La primera vez que vine y me bajé del avión sentí familiaridad”.

“Me gustan mucho los colores que se reflejan en los trajes típicos, los paisajes, las montañas; me parece que la gente es muy espiritual”, relató.

RECONOCIDA

Recientemente, la intérprete de “Time To Say Good Bye”, recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, por sus más de 40 años de carrera.

“Creo que esos premios son maravillosos; el hecho de que otro país te reconozca, me honra. Lo aprecio mucho y me puso muy feliz. Fue muy estresante también, porque yo quería dar un discurso y mencionar a muchas personas que me han ayudado a llegar a donde estoy, pero no se pudo; sólo me dieron tres minutos para hablar”, dijo a los medios de comunicación.

La artista también aseguró que tendrá su propia biopic.

“Está en proceso, sí va a suceder, pero va a tomar tiempo” añadió.