Actúa medicado

La agrupación se reencontró con una audiencia que ya estaba inquieta, pues salieron con casi hora y media de retraso.

Pero cuando Fher Olvera, Álex González, Juan Calleros y Sergio Vallín subieron al escenario provocaron tremendo alboroto con una dedicatoria de pasión: "Cómo te Deseo" y todos cedieron a ellos.

Su México, Lindo y Querido Tour activó la fiesta a las 21:51 horas con una banda que se entregó de los pies a la cabeza pese a que su vocalista se presentó lesionado luego de haber sido "tacleado" por una fan hace unos días en una presentación en Los Ángeles.

"Una chica que tenía mucha adrenalina, la morra, y se subió al escenario , me agarró, me apañó y nos fuimos los dos al suelo", contó Fher con simpatía.

"A los dos días ya traía la espalda hecha mierda. Entonces, ando con un chorro de vacunas, de inyecciones de cortisona, pero yo dije: ´Yo no me rajo´. Los regios no se rajan, no cancelamos", comentó ante la algarabía del público.