Yuri y Cristian Castro hacen lo suyo

Guadalajara, Jalisco.- Yuri y Cristian Castro llegaron, por primera vez, juntos al auditorio Telmex, donde no sólo entregaron joyas musicales a las 9 mil personas que abarrotaron el recinto, sino también toda su energía y el buen humor que los caracteriza.

Ambos celebraron el primero de tres conciertos que tienen programados en el Coloso de Belenes, como parte de su gira "Unidos en el Escenario", donde combinan sus voces para interpretar sus respectivos éxitos, pero también se dan espacio para lucir en solitario.

El concierto dio inicio minutos después de las 21:00 horas con ambos entonando "Este Amor Ya No Se Toca" y aunque desafinaron en el arranque, después sus voces brillaron como siempre.

La velada siguió con "Lloviendo Estrellas", el segundo dueto que ofrecieron de bienvenida a los tapatíos.

"Buenas noches, Guadalajara, nos sentimos muy contentos de poder estar juntos", saludó Yuri.

"Muy contentos de que Cristian esté de regreso, ¿verdad que ya no queremos que se vaya?", continúo la jarocha, a lo que Cristian Castro respondió de manera divertida:

"Ya no me voy, no más Argentina, basta ya", dijo imitando el acento argentino.

La broma hizo sentido con la escandalosa separación de la argentina Mariela Sánchez, con quien terminó su amorío en febrero.

Yuri continuó en solitario con melodías como "De Qué Te Vale Fingir" y "Amiga Mía", todas coreadas por el público.

"Yo quiero saber ¿cuántas de 30 años hay esta noche? ¿Cuántas del cuarto piso? ¿Cuántas del quinto? y ¿cuántas del sexto, como yo?

"Uy, ´manas´, creo que habemos más del quinto y sexto piso; está bien, pero hay que llegar a estos pisos no nomás bien guapas, sino también con mucha actitud, sino la belleza ni se nota", expresó la intérprete, para luego cederle el espacio al hijo de Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdez, quien hizo cantar a la audiencia a todo pulmón con "Lo Mejor de Mí", "No Hace Falta" y "Yo Quería".

El resto del concierto, de poco más de dos horas, continuó entre duetos y temas en solitario; en algunas canciones los artistas se hacían acompañar por un sexteto de bailarines.

"Disculpen si me ven ustedes, pues, muy panzón, muy cachetón, es que me gusta mucho la sal y, caray, regreso a México, regreso a mi país y comienzo a comer mucho; me gusta mucho la birria.

Este placer, esta patria, quiero decirles, a comparación de muchas otras, lo lindo que es nuestro país. Estoy orgulloso de nosotros", mencionó Castro antes de seguir con "Amor".

Uno de los éxitos que puso a todo el público de pie fue "Es Mejor Así", de Cristian Castro, aunque anoche fue interpretada por ambas estrellas.

En el show también se notó el grado de memorización de la dupla, pues mientras Yuri cantaba todas las letras, a Castro se le olvidaban algunas partes de los hits de su compañera.

El set list incluyó también a dueto "La Nave del Olvido" y "El Triste", de José José.

Además, sonaron "Gallito Feliz", de Cristian Castro, así como "Osito Panda" y "Maldita Primavera", de Yuri, quien como en todos sus shows se cambió varias veces de vestuario.





... Y VAN POR MÁS EN EL TELMEX

Los próximos dos conciertos de Yuri y Cristian Castro en el Auditorio Telmex son el 3 y 4 de mayo.

La jarocha intercala las fechas de la gira con Castro con las de su tour en solitario, "Euforia".

Mientras que "El Gallito Feliz", de 49 años, recién regresó de unas vacaciones en Londres junto con su nueva pareja, Ingrid Wagner, quien estuvo en el concierto.