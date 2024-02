Paty Cantú trae todas sus versiones con 'Feliz Breakup Tour'

GUADALAJARA, Jalisco .-Para Paty Cantú, "Feliz Breakup Tour" es una de sus giras más importantes en lo que va de sus 20 años de carrera, pues dice, representa totalmente la etapa en la que se encuentra, pero también simboliza muchas de sus facetas pasadas.

Este espectáculo ya lo presentó en distintos lugares como la capital mexicana y el próximo 3 de mayo será el turno de Guadalajara.

"Es un espectáculo muy significativo para mí, de los más importantes en lo que llevo de carrera, en él quise hacer, a través de la música y producción, como una analogía de todas las facetas que he pasado, todas las versiones que he sido y que ya no quiero ser.

"Entre las versiones que ya no quiero ser, hay una Paty que no se sentía suficiente, ahora soy todo lo contrario y esa es mi etapa. En cada una de mis versiones fueron saliendo canciones, por eso, en el concierto, van a escuchar todo un repaso de mi historia en música", platicó la cantautora de 40 años.

Cantú mencionó que se ha involucrado al 100 por ciento en la producción del show, incluso diseñó los distintos vestuarios que utiliza, así como los de sus bailarines en escena.

"Estoy poniéndolo todo en esta gira. Me aventé a hacer muchas cosas que normalmente no, por ejemplo, no soy bailarina, pero me van a ver bailar más de lo normal esta vez.

"Es muy complicado cambiarse de vestuario en cuestión de segundos en el show, pero decidí hacerlo porque el público se merece un buen espectáculo", dijo.

Sin más detalles, Cantú mencionó que para este año vienen varias colaboraciones con artistas de géneros que van desde el regional mexicano hasta el rap.

Aunque no tiene la fecha exacta, confirmó que este año se estrena El Faro del Fin del Mundo, donde actúa junto con Yankel Stevan; se trata de la continuación de la saga Viaje al Centro de la Tierra, de Disney Plus.

¿Dónde será el concierto de Paty Cantú en Guadalajara?

Teatro Diana, en Av. 16 de Septiembre 710; el próximo viernes 3 de mayo, a las 21:00 hrs.

Boletos de 790 a 2 mil 290 pesos, en taquillas del foro y Ticketmaster.