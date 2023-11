Resplandece Luis Miguel

"¿Qué te puedo decir? Un sueño hecho realidad. Siempre soñé hacer los 30 años también con él, pero hizo su tour y yo pensé que ya no iba a volver, luego sí; la magia aquí lo trajo otra vez". Carlos Bremer, Value, Casa de Bolsa

Ciudad de México.- Viven una noche superespecial para Luis Miguel. "El Sol" resplandeció en tierras regias como la estrella invitada del 30 aniversario de Value, Casa de Bolsa.

Y sonriente, en primera fila, junto a su esposo Danilo Díaz y su tío Alejandro Basteri, Michelle Salas llegó hasta Monterrey para disfrutar a su padre, Luis Miguel.

Como hace cinco años, en el 2018, donde Luismi fue la figura estelar de los festejos en el Auditorio Citibanamex, anoche la experiencia se repitió y de nuevo le cumplió a su amigo, el empresario regiomontano, Carlos Bremer.





INVITADOS DE LUJO

Ante cientos de invitados VIP, entre los que destacaron Saúl "El Canelo" Álvarez, Randy Arozarena (jugador de los las Rays de Tampa Bay), Fernando "El Toro" Valenzuela, Ximena Navarrete, Antonio Mauri, Arturo Carmona y Fabiola Guajardo, el cantante de 53 años lució su voz acompañado de 10 músicos y tres coristas.

Segundos antes de que Micky hiciera su entrada triunfal a las 22:30 horas, su hija Michelle, su yerno Danilo y su hermano Alejandro aparecieron entre los invitados y ocuparon un lugar privilegiado, justo frente al escenario.

Derrochando energía y buena actitud, Luis Miguel arrancó su espectáculo con "Será que No Me Amas", "Amor, Amor, Amor", "Suave" y "Culpable o No", ante la mirada del Gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.





SUEÑO REALIZADO

Hombres y mujeres de inmediato se acercaron frente al escenario para grabarlo, aunque varios temas después elementos de seguridad despejaron la zona para dejar que la gente que estaba en las primeras mesas disfrutara del concierto.

"El Sol" tiene una cita este martes 15 de noviembre en el estadio Borregos, donde dará tres conciertos que

fueron agotados desde que los boletos salieron a la venta.

"Muy apenas llegamos, pero llegamos", expresó Bremer respecto al gran invitado por el 30 aniversario de Value.

"Vino acompañado de toda la familia. Es un día especial para él, pero más para nosotros. Él sabe que nadie lo quiere más que nosotros en el mundo".

Acompañado de su esposa Fernanda Gómez, "El Canelo"disfrutó del ídolo de México: "Por Debajo de la Mesa", "Como Yo Te Amé", "Solamente una Vez" y "Somos Novios".

"Me siento muy orgulloso de poder ser parte de la familia Value. Carlos es un gran amigo, una persona que apoya mucho el deporte y eso a mí me enorgullece muchísimo", expresó el popular boxeador.

"Hemos crecido juntos, me siento muy contento de estar aquí y agradecido con Carlos por todo. Ahorita lo voy a poder disfrutar a Luismi".

Ximena Navarrete y su esposo.

Samuel García y Mariana Rodríguez.