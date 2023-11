Ciudad de México

Taylor Swift y Travis Kelce ya no esconden su amor ante el mundo entero. Así lo demostraron este sábado luego de que la intérprete de "Cruel Summer" finalizara el segundo de tres conciertos, agendados en Buenos Aires, Argentina, como parte de su gira The Eras Tour.

Este fin de semana se reportó que el jugador de la NFL utilizó sus días de descanso para acompañar a la cantante ganadora del Grammy en su parada por Sudamérica, por lo que se le ha visto desde el público, disfrutando del show.

DESATAN EL FUROR

El amor entre ambas personalidades ha desatado el furor de los fans, quienes han tenido oportunidad de captar las muestras de cariño de la pareja durante sus paseos en la capital argentina. Ejemplo de ello, fue un reciente beso registrado en la noche de este sábado, donde Swift y Kelce, se besaron de manera apasionada, después de una exitosa noche de la compositora ante su público.

El romántico momento comenzó a circular en redes sociales, mediante una serie de videos donde la popular pareja no escatima en cariño. Durante las imágenes, se observa a Taylor Swift corriendo hacia su amado, quien la recibe con un abrazo y beso.

SIEMPRE SONRIENTES

Posteriormente, la cantante y el atleta fueron vistos por los fanáticos a su salida del recinto, siempre tomados de mano y muy sonrientes.

Los videos de las muestras de afecto de Taylor y Travis se viralizaron en redes sociales como X, donde los fans, sobre todo de la cantante, han externado su apoyo al actual noviazgo de la famosa.

Taylor Swift cambia letra de canción en honor a Kelce

En el cierre del concierto, Swift sorprendió a su público con un sutil cambio en la lírica de su tema "Karma", para hacerle mención a su novio, quien juega en el equipo de los Jefes de Kansas.

LO INCLUYE EN SUS TEMAS

La estrella pop cambió el verso "Karma is the guy on the screen, coming straight home to me" (Karma es el chico de la pantalla, viniendo directo a casa por mi), a "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me" (Karma es el chico de los Jefes, viniendo directo a casa por mi), mientras señalaba en dirección a donde se ubicaba Kelce entre el público.

La dedicatoria fue bien aceptada por el atleta, quien se mostró muy contento en un video difundido en redes sociales por los fans que se dieron cita en el segundo concierto de Swift.

CUMPLE CON FANS

Son vistos en Buenos Aires tomados de la manos a Taylor Swift y Travis Kelce.

Ayer domingo Taylor Swift dio su tercer concierto en Buenos Aires, luego de posponerlo por la tormenta que azotó la ciudad el pasado viernes.