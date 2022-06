Nodal lanza 'Girasol', tema contra J Balvin

El lanzamiento fue en YouTube y con 5:42 minutos el cantante rapea una serie de alusiones al colombiano en el que cuestiona su calidad como persona y como cantante.'n

"Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar.

"Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta", dice en las primeras estrofas.

El pleito comenzó cuando el colombiano se burló de una fotografía del cantante de regional mexicano, quien recientemente se tiñó el cabello de rubio y estrenó tatuajes en la cara.

De inmediato Nodal le contestó y compartió que grabaría un tema al puro estilo de Residente, quien ya tuvo un altercado similar con Balvin.

"Todos tratan de reprimir mi personalidad. A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser naco es ser feliz, pues claro que lo soy.

"Mi música es de ustedes, pero mi vida no, agradezco los consejos, pero quién los pidió, mejor síganlos ustedes, yo tengo mi jubilación, yo me dedico a esto solo por amor", rapea.

Y aunque no nombra a Belinda, su ex novia, también lanza unas líneas comparándolo con el reciente juicio entre la actriz Amber Heard y Johnny Depp, luego de que Balvin subió una historia en la que simula un tatuaje con el nombre de la actriz n su rostro.

"Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno, seguro tu costal no ha de estar tan lleno. ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la innombrable me arma un caso eso verán de nuevo", dice.