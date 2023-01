Panic! at the Disco anuncia su fin luego de casi 20 años

"Ha sido un gran viaje, pero a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo", escribió Brendon, de 35 años.

El vocalista, que comenzó el grupo en 2004 con sus amigos de la infancia Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson, escribió que él y Sarah, también de 35 años, esperan un bebé muy pronto y anhelan esta próxima aventura juntos.

"Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con eso Panic! At The Disco ya no existirá", continuó.

Brendon concluyó la publicación con un agradecimiento para su fanáticos.

"Ya sea que hayan estado aquí desde el principio o simplemente nos hayan encontrado, ha sido un placer".

El músico y sus compañeros de banda formaron Panic! At The Disco en la escuela secundaria y lanzaron su exitoso álbum A Fever You Can't Sweat Out en 2005.

Los otros seis álbumes de la banda fueron Pretty Odd (2008), Vices & Virtues (2011), Too Weird to Live, Too Rare to Die! (2013), Death of a Bachelor (2016), Pray for the Wicked (20189 y Viva Las Vengeance (2022).

Cabe destacar que Urie es el único miembro original que continuó hasta hoy en la agrupación.