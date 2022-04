Luchan contra olvido

Jóvenes de ropa oscura o a rayas, pantalones ajustados, tenis bajos, estoperoles y el cabello cubriendo parte de la cara con mechones rosas o morados. Sus emociones eran confusas, la música que escuchaban lo reflejaba: confesional, emocional, de tiempos cambiantes, guitarras estridentes y voces que explotaban.

La música de los 2000 ha regresado 20 años después: My Chemical Romance —banda estandarte del movimiento emo de tercera generación— tiene presentaciones para este 2022 como la del festival When we were young, que tendrá tres fechas en Las Vegas y reunirá a otros contemporáneos como Avril Lavigne, Paramore y AFI.

Papa Roach, nacida en los 90 pero cuyo éxito ascendió en la década del 2000, no sólo ha visitado recientemente países como México (junto a Simple Plan), sino que este viernes lanzó nuevo álbum. Para algunos críticos, este regreso pondrá a prueba a los géneros que acompañaron a la cultura emo, toda vez que quienes consumieron estos ritmos en su juventud, hoy pueden costear una entrada para verlos. Algo que no parece sencillo, pese al éxito que les precedió.

"Estas letras siguen siendo vigentes porque la depresión y las tendencias suicidas han acompañado al ser humano desde que pisó por primera vez este planeta: es algo constante, primero se reflejó en la literatura, luego en la pintura y después en la música grabada", comenta el crítico, Pepe Campa.

Tuvieron que pasar dos décadas para que estas bandas, que se consideran como una competencia entre sí, se hermanaran por la necesidad de llenar recintos y seguir sobreviviendo en una era en donde pareciera que sus ritmos ya no tienen cabida debido a la música urbana, y esto porque de acuerdo a Campa, no echaron raíces y sólo fueron bandas de moda y comerciales.

"Me tocó conocer ese movimiento como a una moda y un movimiento muy fuerte que fue pegando, con bandas y artistas como AFI, My Chemical Romance, Avril Lavigne y otros más que se sumaron y fue un movimiento que quiso ser una gran ola, pero no lo lograron porque a muchas de esas bandas les faltaba solidez.

No puedo comparar a My Chemical Romance con un Pearl Jam o un Soundgarden, sólo se plasmó la búsqueda de pertenencia en una nueva generación, que tuvo un éxito y una repercusión comercial, pero que musicalmente no siguió, llegaron otros grupos que fácilmente los hicieron a un lado" enfatiza.