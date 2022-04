Lo que necesitas de los Grammy 2022

En esta ocasión el encargado de dirigir la ceremonia será el comediante y actor sudamericano Trevor Noah, conocido por ser un recurrente del programa estadounidense The Daily Show y Comedy Central.

Entre los performances más esperados de la noche se encuentra el de BTS, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, John Legend y Billie Eilish.

Mientras que la música latina también se hará presente sorpresivamente con J Balvin, a pesar de que en las pasadas entregas hizo un polémico llamado a boicotear la ceremonia de premios que desencadenó su pelea con Residente.

A continuación, presentamos la lista completa de quienes amenizaran con su música la ceremonia.

Las actuaciones en vivo

Billie Eilish, Brandi Carlile, Brothers Osborne, BTS, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo, Leslie Odom Jr., Nas, Rachel Zegler, Jon Batiste, Cynthia Erivo, Ben Platt , H.E.R., Carrie Underwood, J Balvin, John Legend, María Becerra y Silk Sonic.

¿Dónde y cuándo?

La fiesta que galardonará lo mejor de la música en el mundo se realizará mañana domingo 3 de abril, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Además, se tiene prevista también la realización de una alfombra roja.

¿Dónde ver los premios Grammy 2022?

La trasmisión de la alfombra roja comenzará a las 17:30 horas (hora del centro de México) y la ceremonia se tiene previsto que arranque a las 19:00 horas.

La premiación en México se podrá ver en vivo a través de los canales de paga de TNT en los siguientes canales-

También se podrá seguir a través de la plataforma de Paramount+, en el streamer oficial de los premios Grammy y a través de las suscripciones a Hulu Live TV o YouTubeTV.

Los más nominados

Jon Batiste lidera las nominaciones en 11 categorías, mientras que Justin Bieber, H.E.R y Doja Cat le siguen con 8 nominaciones cada uno.

Por su lado, Olivia Rodrigo cuenta con 7 nominaciones, resalta: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Lista de principales nominados:

Álbum del Año

"We Are" - Jon Batiste

"Love For Sale" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber

"Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat

"Happier Than Ever" Billie Eilish

"Back Of My Mind" - H.E.R.

"Montero" - Lil Nas X

"Sour" - Olivia Rodrigo

"Evermore" - Taylor Swift

"Donda" - Kanye West

Canción del Año

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" - Alicia Keys ft. Brandi Carlile

"Drivers license" - Olivia Rodrigo

"Fight For You" H.E.R.

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Kiss Me More" Doja Cat ft. SZA

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Peaches" - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

Grabación del Año

"Still Have Faith In You" - ABBA

"Freedom" - Jon Batiste

"I Get A Kick Out Of You" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches" - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

"Kiss Me More" - Doja Cat ft. SZA

"Happier Than Ever"Billie Eilish

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Drivers license" - Olivia Rodrigo

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

Mejor Artista Nuevo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Álbum Pop Vocal

"Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber

"Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Positions" - Ariana Grande

"Sour" - Olivia Rodrigo

Mejor interpretación de pop dúo / grupo

"I Get A Kick Out Of You" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Lonely" - Justin Bieber & benny blanco

"Butter" - BTS

"Higher Power" - Coldplay

"Kiss Me More" - Doja Cat Featuring SZA

Mejor interpretación de pop individual

"Anyone" - Justin Bieber

"Right on Time" - Brandi Carlile

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Positions" - Ariana Grande

"drivers license" - Olivia Rodrigo

Álbum Pop Tradicional

"Love for Sale" - Tony Bennett & Lady Gaga

"´Til We Meet Again (Live)" - Norah Jones

"A Tori Kelly Christmas" - Tori Kelly

"Ledisi Sings Nina" - Ledisi

"That´s Life" - Willie Nelson

"A Holly Dolly Christmas" - Dolly Parton

Mejor interpretación rock

"Shot in the Dark" - AC/DC

"Know You Better (Live from Capitol Studio A)" - Black Pumas

"Nothing Compares 2 U" - Chris Cornell

"OHMS" - Deftones

"Making a Fire" - Foo Fighters

Álbum Rock

"Power Up" - AC/DC

"Capitol Cuts" - Live From Studio A, Black Pumas

"No One Sings Like You Anymore, Vol. 1? - Chris Cornell

"Medicine at Midnight" - Foo Fighters

"McCartney III" -Paul McCartney

Álbum Alternativo

"Shore" -Fleet Foxes

"If I Can´t Have Love, I Want Power" - Halsey

"Jubilee" - Japanese Breakfast

"Collapsed In Sunbeams" - Arlo Parks

"Daddy´s Home" - St. Vincent

Álbum dance o electrónico

"Subconsciously" - Black Coffee

"Fallen Embers" - Illenium

"Music Is The Weapon" - Major Lazer

"Shockwave" - Marshmello

"Free Love" - Sylvan Esso

"Judgment" - Ten City

Álbum country

"Skeletons" - Brothers Osbourne

"Remember Her Name" - Mickey Guyton

"The Marfa Tapes" - Miranda Lambert, Jon Randall, Jack Ingram

"The Ballad of Dood and Juanita" - Sturgill Simpson

"Starting Over" - Chris Stapleton

Álbum latino o urbano

"Vértigo" - Pablo Alborán

"Mis Amores" - Paula Arenas

"Hecho A La Antigua" - Ricardo Arjona

"Mis Manos" - Camilo

"Mendó" - Alex Cuba

"Revelación" - Selena Gomez

Álbum de rock latino o alternativo

"Deja" - Bomba Estéreo

"Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (Deluxe Edition)" - Diamante Eléctrico

"Origen" - Juanes

"Calambre" - Nathy Peluso

"El Madrileño" - C. Tangana

"Sonidos de Karmática Resonancia" - Zoé

Álbum de Música Regional Mexicana (incluido Tejano)

"Antología de la Musica Ranchera, Vol. 2? - Aida Cuevas

"A Mis 80?s" - Vicente Fernández

"Seis" - Mon Laferte

"Un Canto por México, Vol. II" - Natalia Lafourcade

"Ayayay! (Súper Deluxe)" - Christian Nodal