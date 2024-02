Se llevan ´Gramófonos´ a casa

Los Ángeles, California.- Taylor Swift aprovechó su 13a victoria en los Grammy para anunciar que su nuevo álbum, "Tortured Poets Department", será lanzado el 19 de abril.





¿Qué sucedió?

La noticia llegó después de que el líder de U2, Bono, anunciara el premio al mejor álbum vocal pop, que fue para Swift por "Midnights" y se llevó también el máximo galardón del Álbum del Año con el mismo disco.

Billie Eilish ganó el premio a la canción del año por componer el éxito de"Barbie", "What Was I Made For".

Karol G hizo historia en los Grammy al convertirse en la primera artista femenina en ganar el premio al mejor álbum de música urbana. Se llevó a casa el honor por su exitoso disco "Mañana será bonito", que le fue presentado por Christina Aguilera y Maluma.

Mariah Carey entregó el primer premio de la noche, a la mejor interpretación pop solista a Miley Cyrus por "Flowers". También fue el primer Grammy de la cantante.

Desde el escenario en la Arena Crypto.com, el cuatro veces anfitrión de los Grammy, y dos veces nominado, Trevor Noah saludó a una multitud emocionada, comenzando con un beso en la mejilla para Meryl Streep. "Los Grammy van a ganar como los Oscar", bromeó sobre el momento.

Una noche de emociones, sorpresas y desaires pero triunfo la música que es lo más valioso.





Detenido después de ganar tres galardones

El rapero y activista Killer Mike fue detenido el domingo en los Grammy después de ganar tres trofeos, incluyendo su primero en más de dos décadas.

En un video publicado por el sitio web especializado The Hollywood Reporter, Mike aparecía siendo esposado y escoltado por la policía de Los Ángeles en la Arena Crypto.com después de vivir varios momentos de alegría en la Premiere de los Grammy, en la que ganó tres premios en rápida sucesión.

El oficial Mike López, portavoz de la policía dijo que la detención de Mike se debió a un altercado dentro de la arena alrededor de las 4 p.m.