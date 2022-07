Viven su mejor momento

Además de asegurar que Kumbia Kings vive su mejor momento, incluso hasta se mueven a veces en "jet" privado, tienen planes de ir a Japón y pronto lanzarán un libro, Cruz Martínez declaró que su grupo es como Menudo.

"Kumbia Kings es una institución, es una marca, es como Menudo, se salieron los integrantes y ¿ya no son Menudo?, continúan siendo Menudo, o como El Recodo, porque continúa con la música, la calidad y espectáculo que ustedes han visto", declaró.

"Y eso es la razón por la que los empresarios están contratando", añadió el músico informando que han hecho 70 presentaciones en lo que va del 2022 y restan 60. Anunciaron que el 8 de octubre regresan a la Arena Monterrey.

EN PUERTA PELÍCULA Y MUSICAL

Por los planes que tienen de hacer una película, un musical y visitar países que nunca antes lo han hecho, Cruz indicó que es la mejor etapa.

"Totalmente, soy el único que ha vivido las tres generaciones, y para mí, te lo digo con toda honestidad, extraño a la primera generación...", dijo.

¿A poco extrañas a A.B. Quintanilla?, se le cuestionó.

"Al mismo A.B., créemelo o no, porque son muchos momentos maravillosos vividos, pero negocios son negocios", respondió.

El músico fue cuestionado por los escándalos que han rodeado al grupo desde la salida de su ex socio, A.B., con quien sigue sin tener comunicación, aunque los abogados de ambos continúan en temas legales.

"Uno nunca sabe qué puede pasar, a la mejor hay un arreglo para cumplir esa etapa. (Lo del nombre) ya se terminó, pero hay detalles que suceden.

"Una cosa es la marca, otra son las regalías, otra cosa son que a la mejor quieren buscar un punto medio de ser amigos de nuevo (sonrío)".

LA CONTROVERSIA

También se le preguntó por la reciente publicación de DJ Kane, ex vocalista de KK, quien manifestó que no fue tan grata su experiencia en el grupo.

"No he visto nada, deja investigo primero", agregó. "No es mi estilo, no soy de hablar por hablar".

De una u otra forma la controversia siempre está presente en el grupo durante 23 años.

"No sé, eso siempre sucede con Kumbia Kings", expresó el esposo de Alicia Villarreal.

"A la mejor por eso está en la mira de todo el público porque siempre suceden cosas".

Cruz, quien para los nuevos integrantes de KK es "el maestro", anticipó que el libro del grupo llevará por título Detrás de la Corona, y ya está listo.

"Nadie es perfecto, sólo Dios es perfecto, y si la gente lee el libro y si lo quiere juzgar lo recibo con cariño, pero es la verdad porque quiero que el libro sea lo más transparente", declaró.

El músico, de 50 años, aseguró que el día de mañana él tendrá que dejar la agrupación, porque no se ve a los 60 años cantando "Na Na Na (Dulce Niña)".