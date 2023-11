Baterista deja a Slipknot

Ciudad de México

Jay Weinberg, baterista de Slipknot, anunció su salida de la banda a tan sólo un día de que se presentaran en el Hell and Heaven Open Air, que ayer celebró su más reciente edición en el Centro Dinámico Pegaso.

Después de una década con la popular banda de nu metal, tras reemplazar a Joey Jordison, el músico estadounidense de 33 años no ha explicado aún los motivos por los que se retira de la alineación, de la cual ha sido fan desde niño.

"Queremos agradecer a Jay Weinberg su dedicación y pasión durante 10 años. Nadie podrá reemplazar nunca el sonido, el estilo o la energía originales de Joey Jordison, pero Jay hizo honor a Joey y contribuyó a los tres últimos álbumes; nosotros, la banda y los fans se lo agradecemos", escribió la agrupación formada en 1995 en Des Moines, Iowa, Estados Unidos.

EN REDES SOCIALES

Weinberg, de acuerdo con opiniones de usuarios de redes sociales, supo mantener la identidad sonora de Slipknot.

"Pero como siempre, Slipknot tiene la intención de seguir evolucionando. La banda ha decidido tomar una decisión creativa y separarse de Jay. Le deseamos a Jay lo mejor y estamos muy emocionados por lo que nos depara el futuro", agregó la banda.

Precisamente por esto último, entre los fans se han desatado suspicacias, lo que les lleva a pensar que los demás integrantes, Corey Taylor, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson, tuvieron algún tipo de conflicto con el baterista.

El padre de Jay es Max Weinberg, quien también fue baterista de la legendaria E Street Band, agrupación que actualmente está dando una gira con "El Jefe", Bruce Springsteen.

Weinberg grabó tres discos con Slipknot, 5: The Gray Chapter, We Are Not Your Kind y The End, So Far.