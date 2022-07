Revienta las redes sociales

Luego de casi dos meses que Harry Styles lanzara "Late Night Talking" y con más de 180 mil reproducciones en Spotify, finalmente publicó el videoclip de la canción, donde el inglés salta de una cama a otra, que lo lleva a situaciones climáticas desafortunadas o con destino a un festín rodeado de invitados o a una guerra de almohadas. Así las reacciones de su nueva producción.

"Harry´s House" –La casa de Harry- es el tercer álbum de estudio de Styles, lanzado el 20 de mayo de este año y recibido por la crítica como la mejor producción del artista en su carrera en solitario, pues con "As it was", el sencillo con el que debutó el disco, el cantante logró posicionarse por segunda ocasión en el número uno de las listas de Reino Unido.

Luego del éxito de "As it was", en abril de 2022, Harry presentó "Late Night Talking" –Hablando tarde por la noche-, una canción que habla de los sentimientos que le inspira otra persona y que por verla cada vez más feliz, haría lo que sea, incluso mudarse a latitudes remotas, pese a que lo suyo nunca fue el cambio.

Desde su lanzamiento, el tema ha tenido gran aceptación del público y, sobretodo, de las y los "estilistas" como el propio Harry llama a sus seguidores, por lo que desde esta mañana el cantante de 28 años se convirtió tendencia en Twitter, en la espera del estreno del videoclip de "Late Night Talking", que estuvo disponible desde las 11:00 horas y, en menos dos horas, ya cuenta con más de 400 mil visitas.

LA DIRECCIÓN

La dirección del video estuvo a cargo de Bradley & Pablo, dos directores que funcionaron sus talentos e ideas, pues provienen de culturas distintas, uno es de Los Ángeles y el otro de Londres. Esta no es la primera vez que Harry trabaja con ellos, pues también estuvieron a cargo de la producción audiovisual de "Watermelon Sugar", tema que forma parte de su segundo disco.

Durante los tres minutos y cuarto que dura la canción, Harry viaja de cama en cama, luego de sumergirse en los confines de su colchón –al despertar y comprobar que no hay nadie acostado a su lado-, de ahí se transporta a diferentes escenarios y comparte la cama con una serie de personas mientras canta su canción; come spaguettis, lee el periódico, recorre la ciudad en una cama móvil y se une a una guerra de almohadas.