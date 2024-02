Yuri y Cristian Castro conquistan el escenario con su tour romántico

La gira conjunta de Yuri con Cristian Castro arranca con sold out en Auditorio Nacional.

Ciudad de México.- La gira conjunta de Yuri con Cristian Castro ha despertado tal interés en el público que sus dos primeras fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 21 y 22 de febrero, ya tienen boletaje agotado, lo que los llevó a anunciar dos más, 22 y 23 de marzo.

Resultados como ese tienen felices a los cantantes, quienes creen que es un reconocimiento a que no se guían por los ritmos de novedad y prefieren mantenerse en la línea romántica, que consideran nunca va a pasar de moda.

"La gente quiere venir a vernos porque somos cantantes, porque somos baladistas, porque hemos hecho nuestras carreras por nuestras voces. No somos las mejores voces de México, pero somos artistas que hemos luchado por mantenernos en la balada", celebró la intérprete de "Maldita Primavera" en conferencia de prensa.





FIELES A LA BALADA

"Hay otros artistas que están en otros géneros, está de moda el reguetón y hay muchos baladistas que ya se fueron a ese ritmo, pero nosotros hemos sido fieles. A lo mejor yo he cantado reguetón una vez, pero no es mi género", añadió.





DE GIRA

Su gira Unidos en el Escenario Tour, compartieron, fue sencilla de planear porque ambos tienen un sentido del humor similar y no se guían por el ego, pero sobre todo por el respeto mutuo que sienten.

"El repertorio de Yuri es imponente, escucharla es revivir. La primera canción que llega a mi corazón, la primera que me aprendo es una canción de Yuri, "Deja". Me transmitía, me encantó es la balada pop. Cuando la escuché pensé que todo estaba bien. Muchas gracias por esa canción porque fue mucha inspiración para mí", dijo el intérprete de "Azul" a su compañera.

Su tour también lo llevarán el 18 de abril al Auditorio Telmex de Guadalajara y el 19 al Auditorio Citibanamex de Monterrey, a lo que seguirán fechas por otros estados en mayo y junio.





VISITA A SU MADRE

Cristian Castro aprovechó su estadía en México para visitar a su madre, Verónica Castro, y presentarle a su novia, Mariela Sánchez, a quien espera convertir pronto en su prometida.

"Estoy compartiendo con mi madre los mejores momentos, ayer (domingo), gracias a Dios, inclusive en la mesa porque pude ver a mi hermano (Mich Castro) con su esposa, mi madre pudo ver a su hijo con su esposa y a su otro hijo con su prometida. Mariela está haciendo un lazo muy fuerte con Verónica", aseguró el intérprete de "No Podrás".

El cantante también aclaró que al hablar en un programa argentino del uso de drogas de su padre, Manuel "Loco" Valdés, su intención era describir cómo vivió en una época donde se popularizó el uso de sustancias y no ofender su memoria.

"Solamente quise decir que mi padre efectivamente fue hippie y eso no tiene nada de malo. Fue sin crítica, al contrario, quizá aportó a su comedia ser así, el encanto de Manuel era así. Me da envidia cómo fue su vida.

"Envidio a mucha gente que puede darse el lujo de llevar la vida muy relax. Mi padre llevó una vida muy relajada, la gente lo quiso mucho, fue una gente de su país y de su equipo de futbol, el América", reconoció Castro.