Acusan a la reguetonera Bellakath de plagio por 'Gatita'

A través de sus redes sociales, la cantante afirmó que ha sido "un robo" y que va a interponer una demanda multimillonaria para poder recuperarla.

"La canción 'Gatita' me pertenece al cien por ciento, yo soy la autora. Mi productor es Alexito Mix. Nosotros dos hicimos esa canción.

"Ayer me llegó un correo donde alguien más la reclamó y supuestamente la canción es de alguien más. Yo la tengo registrada en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad", dijo Huerta en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La polémica derivó debido a su parecido con una canción llamada 'El Hueso de mi Perra', interpretado por Sou D AK y LittleKey, la cual fue publicada en 2012. La intérprete ha negado que se trate de un plagio e insiste en que su canción está debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor.

'Gatita' se convirtió en la canción más reproducida del país y había logrado posicionarse en la número 85 a nivel internacional como una de las más escuchadas.

El tema fue un fenómeno en la plataforma de TikTok, donde famosos hasta políticos usaban la canción para su contenido.

"México la hizo un hit mundial, desde México para el mundo, a mí no me importan los números, yo voy a seguir sacando más canciones en lo que realizo este procedimiento legal, y aunque yo la recupere ya no me importa, la voy a regalar. La pueden descargar directamente desde mi Instagram, a su teléfono para que siga retumbando México", finalizó.