Es 'Greatest Hits' de Queen el disco más vendido en Reino Unido

Greatest Hits logró esto a través de ventas físicas, descargas y reproducciones en streaming. En el disco se incluyen canciones como: 'We Will Rock You', 'Don't Stop Me Now' y su mayor éxito 'Bohemian Rhapsody', dio a conocer la BBC.

En 2014, el álbum se convirtió en el primero en llegar a las 6 millones de ventas en el Reino Unido, también acumularon un total de mil 260 millones de reproducciones en dicho país.

RECORDS

Los récords no paran ahí, pues recientemente se dio a conocer que el disco cumplió mil semanas dentro del Top 100 de la lista de álbumes oficiales.

"El público británico y su gusto infinitamente bueno han hecho de este álbum el más vendido de la historia. Muchísimas gracias; nos sentimos humildes y honrados", añadió Roger Taylor, baterista de la agrupación.

Lanzado originalmente en 1981, Greatest Hits alcanzó el número 1 en la lista de álbumes oficiales y permaneció en la cima durante 4 semanas.