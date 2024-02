Ernesto D'Alessio y su retorno a la música tras su divorcio

MONTERREY, NL.- Ernesto D'Alessio volvió a la música gracias a "Mi Peor Enemigo", un nuevo sencillo que sin embargo aclara, no es en referencia de lo que pasa en su vida personal actualmente.

Tras su divorcio de Rosario Ruiz, con quien estuvo casado 16 años y comparte la custodia de cuatro hijos, lanza un nuevo sencillo después de 15 años de no grabar temas inéditos.

"La canción habla de mí, de la condición humana. Sin duda alguna la gente la relaciona con lo que me sucedió, pero no tiene absolutamente nada que ver. Las cuatro canciones (de su próximo EP) se eligieron cuando yo todavía no me separaba. En febrero del año pasado yo hablé con el compositor para estas canciones, luego sucede mi circunstancia", afirma Ernesto, quien aprovecho su promoción en Monterrey para pasar tiempo con sus hijos.

"Si hubiera sucedido que yo escogí las canciones cuando me sucedió eso (su separación) y yo hubiera querido que un autor escribiera acerca de lo que estaba viviendo, lo hubiera hecho no desde lo que me hicieron porque yo soy la víctima, no, yo no soy ninguna víctima, soy responsable de lo que me pasa en mi vida, no estoy culpando a nadie más".

Aunque anunció su separación a mediados de junio del 2023, apenas hace poco más de un mes decidió mudarse a la Ciudad de México porque desde ahí quiere reactivar su carrera en la música y la actuación.

"Quiero estar enfocado y ser muy persistente en mi carrera como cantante porque la dejé mucho tiempo por estar haciendo otras cosas. Me he dado cuenta que es una carrera muy celosa. Yo veo como una oportunidad en la industria y que muy poca gente está consciente es que la música romántica todavía tiene millones de seguidores", asegura Ernesto, quien ya tiene listo un segundo sencillo titulado "Ahora".

Sin embargo, en medio de sus compromisos, procura regresar a Monterrey por lo menos una vez al mes, para estar cerca de sus hijos y llevarlos al colegio como solía hacerlo cuando estaba en casa.

"Si algo me mantiene aquí en Monterrey son cuatro hijos, pero sin duda alguna, el centro de lo que hoy hago es la CDMX. Ya me di cuenta que quiero tomar un lugar dentro de la industria del entretenimiento y el centro es la CDMX, aunque la oficina de management esté en Monterrey", expresó.

Tras el divorcio y revelarse que su ex ya tiene novio, Ernesto asegura que su corazón está sano, pero se mantiene soltero y sin compromiso.

"Mi presente son mis hijos y me meto en los asuntos de mis hijos, los asuntos de ella no me competen y además, no me interesan", dijo tajante.

"No tengo novia y no me interesa tenerla en este momento. Mi interés está en mi disco, la música, las cosas que hago de manera paralela a lo artístico que tienen que ver con temas empresariales. En eso está mi mente, mi tiempo y mi fuerza".

Y aunque hace unos días señaló que no volvería a contraer matrimonio, ya cambió de opinión.

"Yo no creo en eso de que 'un clavo saca a otro clavo', porque uno no puede dar lo que no tiene. Yo tuve sólo tres novias en mi vida: Sharis Cid, Alessandra Rosaldo y Charo, con quien me casé. Para mí decir: 'Ya tengo novia', es una palabra muy fuerte, profunda. Cuando yo les diga a los medios que tengo novia es porque con esa persona probablemente me vaya a casar", aseguró.