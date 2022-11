Maluma y Nicki Minaj entonarán el himno

Ciudad de México

La canción será estrenada oficialmente el 18 de noviembre, así lo dio a conocer la FIFA en su sitio oficial y la cantante Nicki Minaj por medio de redes sociales, al compartir un enlace en el que se puede guardar la canción de manera anticipada.

Además el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares inaugurarán el FIFA Fan Festival en el parque Al Bidda de Doha el próximo 19 de noviembre.

Otros artistas presentes en el "Live area" del FIFA Fan Fest serán Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona y Calvin Harris.

El FIFA Fan Festival es un evento donde los aficionados pueden ver los partidos de fútbol y disfrutar de otros espectáculos como presentaciones musicales en vivo.

En días anteriores se rumoreaba la posible participación de artistas como Shakira y Dua Lipa en este evento, sin embargo, fuentes cercanas a la intérprete del "Waka Waka" negaron su presentación en la inauguración del mundial. Dua Lipa se pronunció negando su asistencia a Qatar por medio de su perfil de Instagram.

"Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial", fueron las palabras de Dua Lipa sobre las especulaciones de su presentación en el Mundial.

Rod Stewart es otro de los artistas que negaron su participación en la ceremonia inaugural de Qatar.

"De hecho, hace 15 meses me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, para actuar allí. Lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes también deberían salir del país para suministrar armas", expresó el cantante británico a The Sunday Times sobre esta situación.