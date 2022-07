Hallan muerto a cantante de ´The Voice´

Dylan Seals, primo del vocalista, confirmó el fallecimiento al portal Variety.

De acuerdo con TMZ, Neal fue hallado sin vida el pasado lunes por un compañero de departamento en Nashville. No se ha dado a conocer la causa oficial del deceso, pero la policía reportó que junto a la cama del vocalista se encontraba una plumilla de guitarra con un polvo no identificado.

Originario del estado de Tennessee, el músico participó en la décima temporada de The Voice, en 2016, donde interpretó la canción "Drive" de Incubus. No fue elegido por los jueces, pero regresó la siguiente temporada, donde compitió como parte del equipo de Adam Levine y fue eliminado en los knockouts.

SUS ALTAS Y BAJAS

Algunos años después fue elegido para America´s Got Talent, en el que llegó a los cuartos de final. Durante su audición cantó "Lost", un tema escrito por él mismo sobre algunas dificultades personales que enfrentó.

Durante una entrevista en julio de 2020 con la estación televisiva WBIR, el cantante contó que había tenido dificultades con las adicciones en el pasado.

"Recuerdo que me desintoxiqué en 2010; el 15 de mayo, fui a rehabilitación. Me mantuve sobrio por tres años. Luego me uní a la banda de rock Hinder. Sus letras eran sobre beber y salir de fiesta, y yo quería encajar ahí. Eso no es culpa de ellos.

"Yo había decidido que quería beber como una persona normal. Me mentí a mi mismo y me dije que podía controlarlo.

Agregó que durante sus primeras apariciones en TV también tuvo problemas de adicciones.

"Perdí un poco el rumbo en The Voice y seguí bebiendo. Es algo que se puede notar. Yo lo puedo notar", expresó.