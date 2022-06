Edgar Oceransky advierte posible demanda contra el Auditorio Nacional

Ahora, a poco más de tres meses de los sucesos, Oceransky rompió el silencio para defenderse y advertir buscará demandar a este foro y todos aquellos que le cancelaron sus shows, por los daños y perjuicios que le causaron.

Fue en el programa de René Franco, "La Taquilla", que el intérprete de "Las cartas sobre la mesa", se pronunció por primera vez sobre las acusaciones en su contra y los efectos negativos que tuvieron en su carrera, ya que consideró que fue injustamente juzgado y condenado, por éste y otros recintos, por simples especulaciones, que hasta ahora no han sido comprobadas.

"(Me cancelaron) Sin ninguna justificación. El comunicado que lanza el Auditorio Nacional solamente dice: 'se cancela el concierto de Edgar Oceransky programado para el día 16 de marzo, punto y se acabó'", recordó el cantante.

Franco preguntó a Edgar si su equipo legal estaba buscando demandar y que haya una reparación de daños, a lo que el artista respondió tajante: "Todos los foros que hicieron esa cancelación arbitraria (serán demandados), porque tú no puedes hacer justicia. No eres una institución de justicia, si acaso, esta persona tiene un proceso legal pero no la han sentenciado como culpable, por qué tú como un foro lo sentencias de culpable ¿usurpación de funciones o ya cada quién hace justicia por sus propias manos?", cuestionó.

Oceransky, también lamentó que las acciones que se cometieron en su contra afecten el trabajo en conjunto que venía realizando con el estado de Querétaro desde hace ya ocho años, con el "Trovafest", pues aseguró que ya no se siente seguro en dicha entidad: "Sin juicio, sin denuncia me declararon culpable. No es justo que te traten como un delincuente cuando no hay una investigación en tu contra y por eso es que el festival del 'Trovafest' me lo llevaré a otro lado; porque no existen las condiciones para organizar el festival, no solamente porque lo dice el alcalde; (también) porque yo no me voy a sentir seguro de que a la hora de la hora, de repente alguien diga: 'Ahora a Edgar Oceransky lo acusaron de asesinato, en Twitter'", agregó.

Oceransky pide disculpas públicas

Los señalamientos contra Oceransky, en su momento, se sustentaron con una grabación de lo que parece ser un sketch de una de sus presentaciones en la que, a manera de "comedia", aseguraba que prefería relacionarse con una joven menor de edad, pues a esa edad no están "pervertidas".

En la charla con Franco, que se llevó a cabo el pasado 20 de junio, el cantautor también fue cuestionado sobre estas supuestas declaraciones y aunque reconoció que fue un chiste de muy mal gusto, sostuvo la versión de que no se trata de una confesión real: "Era un sketch, en ningún momento se dijo que hubo eso. (Ahora) me parece de pésimo gusto, me parece políticamente incorrecto y es un sketch que yo dejé de hacer hace como 13 años. No me siento orgulloso ni mucho menos, hoy sé que ese tema es tremendamente sensible, que puede no haberse tomado como un chiste y que no es algo que se tenga que estar difundiendo. No es mi manera de pensar", dijo.

Asimismo, pidió disculpas a todas las personas que pudieron sentirse afectadas por sus palabras, aunque recalcó que un chiste no lo hace culpable de nada.

"Hoy lo volví a escuchar (el audio), es desafortunadísimo, es de pésimo gusto es ofensivo por lo cual pido una disculpa muy muy grande que fue ofendida por ese audio, pero también quiero decir que un sketch no te vuelve un delincuente".