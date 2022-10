Deleita Danna Paola a 56 mil fans en el Festival Multiverso

Llegó, cantó y se fue. Danna Paola sorprendió con su éxtasis al aparecer en el escenario del Multiverso Festival Musical para interpretar apenas tres canciones.

La cantante dejó boquiabiertos a la mayoría de los 55 mil 800 asistentes, cifra proporcionada por los organizadores, que se dieron cita en el Parque Nacional Bicentenario.

"¡Sorpresa!, ¡viva México!, gracias por tanto apoyo", le dijo la también actriz a su público.

"Mala Fama", "XT4S1S" y "Subtítulos", ésta, acompañada por Lasso, fueron los únicos temas que cantó en una presentación que duró apenas 10 minutos.

Lasso, por su parte, se aseguró de que los presentes corearan a todo pulmón su canción viral "Ojos Marrones".

"Siento que me volví relevante de la noche a la mañana. Estar en un lugar tan importante, con artistas que admiro, me parece absurdo", confesó el venezolano para Gente antes de subir al entarimado.

Rodeados de árboles y de un lago, jóvenes y familias enteras se dieron cita para escuchar en vivo a artistas como Mario Bautista y Matisse, que fueron de los primeros en presentarse, por la tarde.

El influencer interpretó su más reciente sencillo, "Cabrón, Yo Puedo", y siguió con "Brindo" y "Baby Girl"

"No esperaba que el Multiverso se pusiera tan cabrón. La pase increíble, la gente se portó súper amorosa. Desde los 17 años, cuando empecé mi carrera, siempre me ha gustado canalizar toda esa energía que me da el público", contó el cantante desde su camerino.

Por su parte, el trío deleitó con temas como "Nuevo Amor" y "Como Lo Hice Yo".

"Es evidente que hay gente de todas las edades y todos los gustos musicales, y eso es lo que hace increíble este festival", aseguró, en entrevista, Melissa Robles, vocalista del conjunto.

De prender el escenario y poner a bailar a la gente con reguetón se encargaron, asimismo, Myke Towers, Lunay y Uzielito Mix.

"Me siento como cumpliendo un sueño. En México hay muchas personas que me apoyan con el corazón, y eso es lo que buscamos los artistas, por eso es que siempre va a ser bien especial para mí venir aquí", reflexionó el puertorriqueño Lunay, antes de apoderarse del escenario.

"Me siento bien nervioso cuando me hablan de México, pero me da la seguridad de que si gusto aquí, voy a poder permanecer vigente", compartió Towers.

La entrada al festival, organizado por dos estaciones, Exa 104.9 y La Mejor 97.7, fue gratuita, y los afortunados que ganaron los boletos pudieron disfrutar de un entorno natural mientras consumían cerveza y comida y participaban en distintos juegos por algunos premios.

Artistas como Gera MX y Piso 21 también formaron parte del cartel, que abarcó más de ocho horas continuas.

En el evento, que arrancó a las 15:00 horas, los asistentes también tuvieron oportunidad de escuchar música regional mexicana, pues figuras como La Adictiva, La Trakalosa, La Arrolladora y El Komander dispusieron de espacios para cantar algunos de sus grandes éxitos.