Escribe tema a Debanhi

Mis canciones no dicen groserías, pero sí tocan temas difíciles que no son comerciales”. Ricky Luis, Cantautor

Así escribió en la década de los 80 “Tengo un Mes con el Mismo Pantalón” y “La Gorda de la Esquina”.

Han pasado 40 años desde entonces y Ricardo Luis Treviño García, de 63 años, se sigue inspirando en lo que su corazón siente, sus oídos escuchan y sus ojos ven. Así nació “Pena de Muerte” que compuso tras el asesinato de la joven Debanhi Escobar.

NUEVO DISCO

Pero también se inspiró para algunos temas a raíz de su divorcio hace seis años, que están en su reciente disco ‘Suelta’.

“Este álbum tiene mucho que ver con todo lo que estaba yo viviendo. Es una tormenta el divorcio. Lo que yo escribo, si no lo siento, no lo meto en un disco. Mis canciones son como una catarsis”, contó Ricky Luis, quien este viernes presentará su concierto acústico en el Zagar Comedy Bar, en Cumbres.

“La canción ‘Pena de Muerte’ la escribí cuando empezó lo de Debanhi y otra niña de Querétaro; no me podía dormir sin escribir una canción sobre eso”.

Lamentablemente es una melodía que le censuran en televisión y que en YouTube está bloqueada, por considerarla que no es apta para niños.

LE INSPIRA

Contó que al principio se negó a componerla porque prefiere escribir temas divertidos, pero después de dar varias vueltas por su casa comprendió que se la estaba dictando Dios.

“Fue una canción que grabé solo con mi guitarra. La letra y música las hice en una o dos horas. Esos desgraciados no sólo se merecen la pena de muerte, se merecen más. No pueden ser tan desalmados. Todo lo que le pasó a Debanhi le ha pasado a miles de niñas y nadie dice nada, todos volteamos hacia otro lado, nos hacemos tontos, como si no pasara nada”, comentó el cantautor regio.

Durante su presentación en el Zagar Comedy Bar, probablemente cante “Pena de Muerte”, así como todo lo nuevo de Ricky Luis.

CON SABOR A PASADO

Agregó que está construyendo un futuro con sabor a pasado.

“No quiero vivir solamente cantando los temas de aquélla época cuando era muchacho, sino que quiero que conozcan todo lo nuevo que estoy presentando en un ‘cirquito’ que yo llamo, ‘canción de autor’. Yo soy cantautor, no canto nada que no haya escrito yo”, afirmó. “Pena de Muerte” no es el único tema que le censuran, dijo, también “El Jefe”, que habla del enriquecimiento ilícito; “Idiota Pendejo (La Mariposa)”, que hace referencia a una teibolera, y “Los Zapatos del Desaparecido”.