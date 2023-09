Están de estreno

Ciudad de México

Marc Seguí y Pablo Alborán pueden presumir de sentir un revoloteo en el estómago por su más reciente lanzamiento musical.

"Mariposas" es el título de la canción que estrenaron el fin de semana pasado. Surgió por iniciativa de Seguí, quien llevaba un tiempo siguiendo a Alborán en redes sociales.

"La idea la empecé con Andrés Goiburu y Carlos Ares, que son los productores de la canción", dijo Seguí en una entrevista reciente por videollamada desde Coruña. "Se nos ocurrió mandársela a Pablo y fue así, natural, habló la música básicamente".





SU PRIMERA VEZ

Ésta es la primera canción que hacen en conjunto y, a decir de Alborán, "dieron en el clavo" pues le gustó inmediatamente.

"Me gusta la música de Marc, me parece que es muy personal y muy potente", dijo desde Madrid en la entrevista realizada en conjunto. "Me encantó poder participar, me encantó la generosidad que tuvieron para que yo pudiera escribir mi parte y hacerla también mía. Creo que tenía que ser esta canción".

La letra de "Mariposas" habla del momento mágico de conocer a alguien interesante, dijo Seguí.

"Por lo que estoy leyendo, la gente siente mariposas escuchando la canción, entonces genial", agregó.

El video, en el que aparecen en una especie de obra de teatro con vestuarios vistosos que incluyen zapatillas deportivas extragrandes y mangas extralargas, también tiene mariposas y un piano tapizado de color rosado. Fue filmado en un estudio de Madrid en un caluroso día de julio sin saber que habría algo de drama inesperado.

LO ADMIRA

Seguí, quien tiene 25 años, también es admirador del arte de Alborán, al que ha escuchado desde antes de que comenzara su propia carrera musical.

"A veces como que me paro a pensarlo y lo que estoy viviendo como que no sé si me voy a levantar en algún momento; es muy fuerte", dijo. "Literalmente hace tres años saqué mi primera canción y ahora me está pasando todo esto; y es increíble, que Pablo esté en un tema mío, es épico".

VIENE A MÉXICO

Alborán también está por tomar la maleta. En su caso, se presentará en concierto en México en octubre y llegará a ciudades que conocerá por primera vez, como Aguascalientes, Mérida, San Luis Potosí y Torreón. También tendrá dos conciertos en el Auditorio Nacional de la capital.