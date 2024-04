Danna confiesa por qué nunca le ha gustado su nombre

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola se está redescubriendo en un proceso que dice, ha sido revelador y doloroso en el que tiene que ver su niñez y los traumas que le dejaron esos tiempos; reconoce que nunca le gustó su nombre: Danna Paola, por ello, en el presente, busca "quitar" el Paola y que sólo le reconozcan como Danna, algo que ha dividido opiniones en redes sociales.

Hace unos días, cuando habló de su nuevo disco dio algunos detalles de este proceso creativo que le ha llevado varios años en los que ha enfrentado sus demonios y ha reinventarse.

Nueva música y revelaciones de libertad marcan el regreso musical de Danna, "Childstar" se estrenó el pasado 11 de abril, un momento muy esperado para la cantante, un rostro conocido en telenovelas juveniles como "María Belén" o "Amy, la niña de la mochila azul".

"Ya no más Danna Paola"

En una charla que circula en redes sociales, Danna Paola detalla por qué no le gusta su nombre, sobre todo el segundo, Paola, y explica que la niñez que tuvo no fue como la que muchos se imaginan, ya que fue una niña muy solitaria.

"Mi niñez tuvo cosas buenas, maravillosas pero otras muy heavy, fui una niña muy solitaria, me faltó mucho amor, muy alejada de mi familia, siempre estuve muy enfocada en mi trabajo, entonces, con lo que crecí fue la obsesión de trabajar y por no parar", confesó.

En la introspección que ha hecho sobre su vida llegó a una primera e importante conclusión:

"Primero ¿por qué me llamo Danna Paola?, no me gusta como me llamo, nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, decía entonces he vivido a través de un personaje que me crearon, como todo este pedo de oh my good quién soy".

La cantante y actriz toma terapia en medio de este proceso oscuro tiene que ver con su niñez, está haciendo "las pases" con esa etapa y creando "en la oscuridad" algo luminoso, su nuevo disco.

En otra charla, en "El podcast del momento", Danna enfatiza que los años han pasado y que es verdad lo que la gente piensa de "ya no es la niña linda", pues ahora tiene otros intereses.

"No wey, me gusta coger, o sea, ver**", expresó, sus palabras han dividido opiniones en redes sociales, donde algunos opinan que su imagen actual es "muy forzada" y que su argumento parar querer no la llamen Danna Paola, sino sólo Danna, es un "absurdo".

"Esta nueva personalidad de Danna Paola está muy forzada y vulgar. Quizá físicamente no es la misma niña de antes, pero mentalmente sí lo es". "Ya está grande como para hacer un drama por su nombre ¿no?". "Demasiado exagerado, creo que su mejor etapa fue cuando estuvo en élite, no se veía nada falsa en sus entrevistas o participaciones en programas, ya esto se ve muy forzado", se lee entre los comentarios.