Revelan cartel del Corona Capital Guadalajara

Y es que, para muchos este lineup, comparado con el que se presentó en la CDMX, dejó mucho que desear, empezando porque esperaban que una de las bandas más esperadas por los capitalinos, My Chemical Romance, también fuera convocada en el escenario tapatío.

"O sea que no hay MCR", "No hay MCR no me importa", "Que sorpresa, Interpol... otra vez. ¿Y MCR?", "Quedamos payasos al pensar que si iba a venir MCR", "¿Dónde está el wey que según tiene exclusivas de conciertos y preventas que aseguraba que MCR venía?", "Nos quedamos sin MCR", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.