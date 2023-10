Alejandro Sanz, enamora

Edinburg, Texas

El Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, recibió la noche del domingo 5 de octubre al cantante español Alejandro Sanz, quien se encuentra de recorriendo Estados Unidos con su tour Sanz en vivo con el que retoma sus giras, tras haber pasado por una fuerte depresión, pero esta de vuelta y mejor que nunca, así lo mostró en el escenario por espacio de 120 minutos de show.

ESPECTACULAR

“Sanz en vivo” ofreció un espectacular escenario como la mejor tecnología audiovisual, para consentir a sus fans. La velada arrancó a las 20:45 horas con los primero acordes de No es lo mismo y basto que se hiciera presente en el escenario el cantante español para enamorar a sus seguidores.

Alejandro de hizo acompañar por 8 músicos en vivo y dos coros quienes enmarcaron cada una de sus interpretaciones con las que hizo un repaso musical por su discografía a través de canciones emblemáticas que ha sido éxitos en sus más de 30 años de carrera artística.

PUROS HITS

Después llegaron melodías como Lo que fui es lo que soy, Deja que te bese y un popurrí con El alma al aire, Regálame la silla donde te esperé y Hoy llueve, hoy duele.

El cantante agradeció al público su presencia y dijo: “Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, esta noche hay que disfrutarla, hoy no pidamos permiso, mejor mañana pedimos perdón” y fue así con una reflexión que dio la pauta para que el público gozara esta velada romántica,

El escenario contaba con dos pantallas gigantes al centro y dos laterales , una escalinata que hacia que desde cualquier localidad apreciaran bien al cantante, acercándose poco más a su público.

La lluvia no ceso, ni afuera del recinto, ni adentro con sus éxitos que fueron cantados por un monumental coro de fans y así llegaron:Desde cuando, Looking for Paradise, La música no se toca, Mi persona favorita, La fuerza del corazón y Siempre es de noche.

Una majestuoso escenario con lo mejor en audio e iluminación.

LUCE ARTE HUICHOL

Alejandro hizo gala de su destreza musical tocando el piano y la guitarra, la cual por cierto lució con un bello arte Huchol así como la correa de la misma, además de porta una pulsera con este trabajo artesanal de indígenas mexicanos.

Los éxitos no paraban después llegaron canciones como: Iba, Cuando nadie me ve, Amiga mía, He sido tan feliz contigo y Contigo.

El cantante intentó despedirse a las 22:20 horas con Corazón partío, pero el público iluminó la arena con sus celulares ante un ensordecedor grito de ¡otra , otra! y regresó para darle a sus fans un final feliz con Viviendo deprisa, Amiga mía, Mi soledad y yo, Y, ¿Si fuera ella? Y Ese último momento fue así que por dos hora complació a su público con un extenso repertorio de éxitos emblemáticos y como agradecimiento lo despidieron con una gran ovación de pie.

AMA A MÉXICO

Alejandro Sanz dejo demostrado que ama nuestro país pues a medio show recibió una bandera de México, la cual al recibirla la besó para después ponérsela en el corazón en señal de respeto y cariño por nuestra patria. También recibió su muñeco Simi y una bandera de España.

LAS MÁS COREADAS