Retraso y problemas técnicos en Celebration Tour de Madonna

CIUDAD DE MÉXICO.-Madonna inició con retraso de 20 minutos su Celebration Tour en el O2 Arena de Londres, tras haber pospuesto la gira por problemas de salud.

Y aunque el espectáculo debía comenzar a las 20:30 horas, lo hizo 20 minutos tarde mientras una drag queen entretenía a la multitud, reportó Daily Mail.

Madonna, quien portaba un tocado con joyas, batalló con problemas técnicos y el espectáculo se tuvo que detener poco después de comenzar.

"¡Esto es exactamente lo que no quieres que suceda en tu noche de estreno!", dijo la cantante.

La cantante le agradeció a su público luego de detener la gira debido a un shock séptico agudo.

"Dios mío, es tan bueno estar de vuelta en Londres. Estoy bastante sorprendido de haber llegado tan lejos. Lo digo en serio en muchos niveles. ¿Cómo llegué tan lejos? Gracias a ustedes. Pero también me llevaré un poco de crédito.

'Es tan agradable verlos de nuevo y estar de regreso. Les contaré mi historia de vida pero a través de la música", prometió.

Luego interpretó éxitos como "Like A Prayer", "Live To Tell", "Holiday" y "Nothing Really Matters", y reveló que sus hijos estaban entre el público y dedicó el show a estrellas que murieron de SIDA, incluido Freddie Mercury.

"En memoria de las luces brillantes que perdimos a causa del SIDA", se mostraron junto a varias fotografías.

La cantante presentó un grave problema de salud en junio, cuando se vio obligada a posponer sus espectáculos porque estaba siendo tratada por un shock séptico agudo.