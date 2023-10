Quiere América despedir a Layún con título

CIUDAD DE MÉXICO.-El América tiene una razón más para ganar el título, según Israel Reyes: que Miguel Layún se retire con todos los honores.

El lateral derecho anunció que este será su último torneo como futbolista profesional, por lo que sus compañeros quieren darle una despedida épica.

"No me lo esperaba, pero creo que me motivó bastante porque era un amigo, queremos a pesar de ser campeones hacerlo por él, apoyarlo de la mejor manera para que termine de la mejor manera su carrera", expresó Israel Reyes en la víspera del juego contra las Chivas. El duelo se celebrará mañana en el Estadio Rose Bowl.

"Es otro partido, no vamos a salir a confiarnos ni a ver qué pasa, queremos ganarlo y seguir en ritmo en esta Fecha FIFA para enfrentar de la mejor manera lo que viene del torneo", comentó Reyes, en alusión al antecedente del 4-0 en el anterior Clásico Nacional.

El zaguero también habló sobre Julián Quiñones y su reciente naturalización. "Está feliz, se notaba que quería estar de este lado de manera oficial, tiene muchas ganas de sumar y lo vamos a apoyar", expresó.

Leonardo Suárez, por su parte, dijo que tratarán de que los mexicanos en Estados Unidos disfruten del espectáculo.

"Hay que pensar en ganar y nada más, primero que todo disfrutarlo, jugar con estadio lleno, es lindo, se vive pocas veces en el futbol", dijo.