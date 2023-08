Sorprende presencia de Jessica Chastain en concierto de Taylor Swift en CDMX

Sorprendió la presencia de Jessica Chastain en el tercer concierto que Taylor Swift ofreció en Ciudad de México, pues la actriz estadounidense optó por viajar a la capital de nuestro país para presenciar el recital de "Ty" que ha roto los récords estimados con su presencia en territorio mexicano, a propósito del "The Eras Tour" gira con al que la cantante ya ha visitado todo Estados Unidos.

En total, la intérprete de "Cruel summer" ha ofrecido 55 conciertos, a partir de que dio comienzo su gira en marzo de este año, de las cuales, las últimas tres fechas han tenido lugar en la CDMX y, este domingo, ofrecerá el último recital antes de que Swift se dé un respiro, pues no será hasta noviembre que vuelva a los escenarios y pise tierras argentinas, por lo que Jessica Chastain no perdió la oportunidad de presenciar uno de los eventos que además de ser uno de los más esperados del año, es también de los que más expectativas ha generado debido a su gran recepción.

Spamming u w really good @taylorswift13 Eras Tour content thank you for organizing it Isaac Hernandez pic.twitter.com/DkLlZUvhAV — Jessica Chastain (@jes_chastain) August 27, 2023

HACE ESPACIO EN SU AGENDA

La actriz de "El ángel de la muerte" hizo un espacio en su agenda para viajar a nuestro país con el objetivo de ver a Swift y, aunque el concierto tuvo lugar el día de ayer, Chastain compartió las fotografías y videos que capturó del momento hasta hace pocos instantes, lo que, evidentemente, enloqueció a las y los "swifties" que también asistieron al concierto y no se percataron de su presencia en el Foro Sol.

En la publicación que Jessica compartió en sus diferentes redes sociales advierte a sus seguidores que está a punto de hacer "spam" acerca de lo que sucede en el "The Eras Tour" pues, además de compartir una fotografía en la que aparece abrazada de Taylor y de las dos amigas que la acompañaron, en lo que pareciera ser el camerino de la cantante, agregó una serie de videos donde la cantante interpreta tres de sus temas más entrañables; "You belong with me", "Shake it off" y "Cornelia street", una canción que sus seguidores le han solicitado que interprete a lo largo de toda su gira.

De hecho, este fue uno de los momentos más emotivos de la noche, debido a que la cantante se tomó un momento antes de entonar la canción para explicar que, si bien, había recibido muchas peticiones, desde hace tiempo atrás, de que tocara "Cornelia street", quiso esperar a su llegada a México para hacerlo, debido a que sus fans mexicanos habían esperado mucho para verla tocar en vivo pues, cabe resaltar que es la primera ver que Taylor se presenta en nuestro país.

En este sentido, una de las amigas de Chastain no pudo ocultar la emoción que la embargó cuando Swift tomó su guitarra y tocó los primeros acordes de la canción, asegurando que sus amigos, que no viajaron a nuestro país, no darían crédito de lo que estaba presenciando esa noche.

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención de la visita de la actriz a nuestro país fue que, en su publicación, etiquetó a Isaac Hernández, el bailarín y coreógrafo mexicano, al que además agradeció por ser quien organizara su presencia en el evento, lo que dejó a más de una y uno con la boca abierta, pues nadie se habría imaginado que Chastain e Isaac sostenían una relación amistosa.