Jessica Chastain impulsa la equidad de género en el cine

"Después de muchos años de luchar por un puesto en la industria, creo que lo he conseguido, pero no para ser famosa, sino para contribuir a tener equipos más iguales, con mayor equidad. Para dar empleo a más mujeres o personas de la comunidad LGBT+. Mi misión es mejorar el panorama, no sólo aprovecharme de él", dijo Chastain cuando presentó el filme que le dio el Premio de la Academia, y que coprodujo, durante su presentación en el Festival de Cine de Toronto.

SUS INICIOS

"Jess", como es llamada por amigos y colaboradores, nació en marzo del 77 en California y su padre biológico es un cantante de rock llamado Michael Monasterio, con quien tuvo poca relación. Fue criada por su madre y por su padrastro.

Graduada en el 2003 de la prestigiosa academia de artes The Juilliard School, donde cursó estudios por una beca a su mérito histriónico, Chastain siempre agradeció al difunto Robin Williams por haberle aprobado los recursos para su incursión.

"Debuté en teatro con una obra escolar que recuerdo que tuvo como audiencia a mis compañeros. Y la hicimos ahí mismo, en la escuela. Y digo debuté, porque fue con boletos vendidos al público. Fue difícil al inicio, porque aunque hice ´El Jardín de los Cerezos´, de Chéjov, como parte de mi graduación, no pude obtener ningún papel que me diera dinero, sino hasta unos cinco años después", recordó la actriz cuando presentó Atormentado, en el 2011.

Antes de llegar a un trabajo mejor remunerado y de obtener papeles que la satisficieran del todo, Chastain hizo intervenciones en ER, Veronica Mars y Law & Order, por lo cual obtuvo pase a directores de casting y agentes que la colocaron en Vidas Cruzadas, que le dio su primera candidatura al Premio de la Academia como talento de soporte.

A la par presentó El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, y Texas Killing Fields, de Ami Canaan Mann.

"Creo que uno de los grandes momentos de mi vida fue cuando Kathryn Bigelow me eligió para La Noche Más Oscura y fui muy feliz con el resultado. A ella le agradezco mucho de lo que he aprendido y celebro todo lo que ha logrado. Es una mujer muy fuerte", contó Chastain en una entrevista radiofónica el año pasado, hablando de su trayectoria.

LAS GRANDES LIGAS

Fue por ese largometraje, en donde personificó a una agente de la CIA, que la pelirroja estrella obtuvo notoriedad mundial y ante la industria, con lo cual entró a las grandes ligas y conquistó a la audiencia y a la crítica de inmediato.

Ganó el Globo de Oro por su intervención y también fue postulada como Mejor Actriz al BAFTA, Óscar y SAG Award. A Guillermo del Toro le pareció una gran revelación y alabó su trabajo, y la contrató para La Cumbre Escarlata. Y Christopher Nolan la sumó a Interestelar.

En los últimos cinco años, Chastain, quien está casada con el empresario y noble italiano Gian Luca Passi de Preposulo, acrecentó su lista de créditos de impacto al sumarse como productora a realizaciones como La Desaparición de Eleanor Rigby, Secretos de un Matrimonio y Agente 355.

"Adoro esa parte de poder proponer equipos con un alto número de mujeres, y que no están ahí solo por ser mujeres, sino porque tienen un talento bárbaro y lo único que necesitaban era un escaparate", dijo cuando presentó Agente 355, en la que actuó con Penélope Cruz y Diane Kruger.

La protagonista de Apuesta Maestra, ópera prima de Aaron Sorkin, mencionó durante la promoción de Los Ojos de Tammy Faye que su objetivo a largo plazo era tener el control total de un proyecto.