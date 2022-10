Caifanes lanza dedicatoria contra los feminicidios desde el festival Coordenada

GUADALAJARA, Jal.

En la segunda y última fecha prevaleció la buena vibra de la audiencia al igual del desfilar de grandes bandas de todo el mundo, emprendiendo vuelo sonoro desde las 15:30.

Después de un viernes de intensas lluvias, el clima favoreció toda a la fiesta sabatina con una tarde calurosa y refrescante noche, prevaleció agradable para el disfrute de la gente en los encharcados campos de las inmediaciones de la Arena VFG. El espacio contó con cinco escenarios: Tecate Original, Tecate Light, Coordenada, Jalisco y la Casa Comedy.

La festividad permitió apreciar oportunidades musicales para el público jalisciense. Destacó el adiós definitivo al gran músico y cineasta serbio Emir Kusturica junto a su inseparable ensamble The No Smoking Orchesta. El conciso e intenso acto consideró "Fuck You MTV", "La mano de Dios" y "Comandante".

Los finlandeses Apocalyptica regalaron explosivo show con su estilo de chelos y sonidos metaleros. En la demoledora presentación se escuchó "Shadowmaker", un fragmento de "El Rey" en tributo a José Alfredo Jiménez (1926- 1973) y su poderosa versión de "Seek and Destroy" en honor a Metallica.

Los Caifanes compartieron un ritual mágico bajo una esplendorosa luna llena y cielos despejados. Tocaron de su reciente creación "Sólo eres tú", además de las clásicas "Nubes" y "Viento". El líder Saúl Hernández aprovechó el espacio para instar el proteger a las nuevas generaciones, "tus hijos y sobrinos, ellos están remediando el presente". Al tiempo se escuchó "Ayer me dijo un ave".

Para "Antes de que nos olviden", el líder de los Caifanes lanzó una consigna extra en dedicatoria a los feminicidios y personas desaparecidas en el país:

"Están pisoteando nuestros derechos humanos, muchas mujeres muertas, mucha gente desaparecida, muchos asesinatos. Está la información que nos acaba de llegar del ejército, estamos en medio de un campo extraño. Lo más importante, raza, es mantenernos firmes, mantenernos fuertes, mantenernos claros. ¡Tú eres un gigante que está dormido! ¡El día que despiertes este país va cambiar!". Añadieron "La célula que explota".

Los argentinos "Caligaris" desataron una efusiva pachanga multitudinaria al ritmo de "Todos locos", "Que corran" y sin faltar "Kilómetros".

Excelente gala de rock confirió el originario Detroit, Michigan, Jack White. Delirante energía y pasiones desbordantes hacia la locura detonó el multiinstrumentista estadunidense para complacer al máximo a su gente que al igual confabularon hasta el éxtasis. El repertorio quedó engalanado en "You Don´t Understand Me", "We´re Going to Be Friends" y "Seven Nation Army".

Paralelamente Moenia hipnotizó en atmósferas electrónicas de estilo Synth pop. Brindaron por la vida compartiendo para el set "¿En qué momento?", "No dices más" y "Déjame Entrar".

El encuentro festivalero culminó con La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio. El siempre animoso líder "Roco Pachukote" conspiró con sus fieles adeptos en círculos de paz y baile. En el fiestón se escuchó "Solín" y "Un gran circo". El vocalista lanzó su consigna contra la violencia hacia las mujeres, tocando "Un poco de sangre".

El ocaso brilló en la clásica "Pachuco". Finiquitaron en las pasiones románticas de "Kumbala" y la candela de "La Boa", atribuida al baladista yucateco Carlos Lico (1933-2009). La fiesta alcanzó delirante cúspide en el recinto de guanatos más allá de las dos de la madrugada. Tras tremendo final los asistentes ya esperan que regrese un Festival Coordenada.