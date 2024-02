Opinión de Bruce Dickinson sobre los precios de los conciertos

Bruce Dickinson, iniciará The Mandrake Project Tour.

Ciudad de México.- Si el boleto para ver a U2 en The Sphere costara alrededor de 100 dólares, Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden iría con gusto a verlos, pero ya rebasados los 200 dólares, ´pasa de largo´.

"Depende del show y a la audiencia a la que va dirigida, porque la mayoría de las artistas buscan una ganancia, pero si son 200 dólares, como en The Sphere, para ver a U2 en un show, no estoy interesado en pagar esa cantidad para verlos ahí. 100 dólares sí, pero no más.

"Para mí lo importante es una pieza que se debe apreciar, con un precio apropiado, y entiendo que los precios más cercas al escenario deberían ser los más razonables, porque la gente quiere estar cerca y son fans, pero quizás no tienen todos los medios para pagarlo. Es su vida, es su música", dijo Bruce en conferencia virtual desde su casa en Inglaterra.





ARRANCA GIRA

Lo anterior lo comentó el cantante al hablar sobre los precios elevados de los conciertos y los pormenores de su próxima gira como solista, con la que promociona el disco The Mandrake Project.

Las entradas para ver a U2 en Las Vegas cuestan de los 625 a los 925 dólares (de los 10 mil a los 16 mil pesos aproximadamente), mientras que las que cobrará Dickinson con el The Mandrake Project Tour van de los 700 a los 2 mil pesos según la ciudad y el país, aunque aclaró que no hay punto de comparación y tiene que ver con precios.

"Entiendo que tendríamos que pensar en que el ecosistema de promotores es lo que sostiene que se hagan los shows. No pierden dinero, porque están hechos para sobrevivir. Sin ellos no se podría lograr esto y no habría ganancia.

"Para mí hay precios que se pagan que son locos, pero como no soy fan, quizás por eso no los pago y lo haría por quien sí soy fan. Si para ellos vale la pena, los precios está bien, pero sí debería haber un estándar aunque no fuera regulado", precisó.