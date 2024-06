Belanova: Reencuentro con sus fans

Los fans de esta frontera tanto de Reynosa como El Valle de Texas, estuvieron de plácemes pues el viernes 21 de junio, llegó el esperado día para los seguidores de Belanova que ofreció un espectacular concierto en el escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas como parte de su gira “Vida en Rosa”

La banda mexicana Belanova, integrada por Denisse Guerrero, Ricardo Arreola y Edgar Huerta, volvió a la escena musical, luego de que en 2018 ofrecieran su último concierto, y se reincorporo a la escena musical a través del “Bésame Mucho Fest”, un festival de musical realizado en Austin, Texas, el pasado mes de marzo desde encantes hubo una gran expectativa por volverlos a ver en vivo y ya se le cumplió al publico de ambos lados de la frontera.

La banda, creada en Guadalajara hace 24 años, interpretó algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria, como “Me pregunto”, “Niño”, “Tus Ojos”, “Suele Pasar” y “Escena Final” con las que arrancaron este concierto en punto de las 21:00 horas.

Después llegaron otros temas como “Cada Que”, “Paso al Tiempo”, “Polaroid”, “A’un así te vas”, “Eres T`ú”, y “Amor Eterno” en cada melodía estuvieron acompañados por las voces de los fans que abarrotaron el lugar y quienes de principio a fin del show aplaudieron su desempeño musical acompañado por un espectacular escenario con lo más vanguardista en multimedia.

Cautivaron con sus rolas enmarcadas en un escenario con lo mejor en audio, multimedia e iluminación.

A pesar de que desde 2018, año en que lanzaron su último álbum, titulado Viaje al centro del corazón, no se habían ya presentado en vivo, por ellos no pasaron los años y ofrecieron lo mejor en este retorno a los escenarios texanos, recordando con sus fans canciones de antaño como “Toma mi mano”, “Mirame”, “Hasta El Final”, “Como La Flor”, “No Me Voy a Morir”, “Mariposas”, “Por Ti”, “Baila mi Corazón” y “1,2,3 Go” entre muchas más.

Este esperado reencuentro fue muy bien recibido por sus seguidores que ta anhelaban volver a cantar sus éxitos como los que esa noche desfilaron, y fue con “Rosa Pastel”, que cerró este gran concierto.

SIGUEN VIGENTES

De vuelta en los escenarios Denisse Guerrero , Edgar Huertay Ricardo Arreola viven un fructífero segundo aire con su exitosa gira por Estados Unidos denominada “Vida en Rosa”, el trío mexicano de electro-pop Belanova sobrevivió a una ausencia de seis años, cautivando a una joven generación con el resurgir de su éxito de 2005 “Rosa Pastel”.