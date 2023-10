Arctic Monkeys, electrizante

Ciudad de México

El Foro Sol volvió a sonar a Arctic Monkeys, un recinto más que familiar para el grupo británico. Anoche fue la segunda presentación de la banda de Sheffield en CDMX, donde complació a las 65 mil personas, en cada uno de sus conciertos realizados el 6 y 7 de octubre.

A las 21:10 horas empezó a chispear y cinco minutos después, Alex Turner (vocalista), Jamie Cook (guitarrista), Nick O´Malley (bajista) y Matt Helders (baterista) aparecieron sobre el escenario para abrir con "Sculptures of Anything Goes", tema incluido en su séptimo álbum, The Car.

"Muchas gracias", dijo Turner en español mientras levantaba el micrófono de manera horizontal. El público enloqueció al instante, justo antes de cantar "Teddy Picker".

Con una escenografía de halo de luz parecido a un eclipse se iba proyectando a los músicos en acción. Como buenos británicos, sus trajes lucían impecables. Turner, de negro con camisa blanca; el viento lo despeinaba por momentos.

"Ciudad de México, gusto en verlos", saludó el líder del cuarteto después del último coro de "Crying Lightning". Del halo salían más círculos, con una cámara trasera orientada hacia el público, mientras miles de celulares, como estrellas, creaban una atmósfera romántica durante "Tranquility Base Hotel & Casino".

"¿Cómo se sienten todos?", preguntó Turner mientras colocaba los dedos sobre las teclas del piano para tocar las primeras notas de "Why´d You Only Call Me When You´re High?". Desde las gradas, los fans alumbraban el recinto y lo convertían en un cielo estrellado.

Casi a las 21:50 el Foro Sol seguía convertido en una pequeña galaxia con "Perfect Sense" sonando de fondo. Eclipsada por la energía del público mexicano, la banda puso más toques de rock alternativo con "The View From The Afternoon" y "Knee Socks".

LO MÁS COREADO

Uno de los temas más coreados fue "Fluorescent Adolescent", del 2007, y el público, en general, empezó a bailar en círculos al ritmo de cada beat.

Con "There´d Better Be a Mirrorball", los presentes nunca dejaron de cantar y siguió "Do I Wanna Know?"

Las 65 mil voces se unieron sin dudarlo a "Body Paint"; la agrupación se despidió, varios pensaron que era el final del concierto, y no era así. Los ídolos ingleses regresaron al son de "Hello You" y del techo colgó una bola plateada como la de las discotecas, y con las luces sobre ella, surgieron círculos plateados por todo el recinto.

Luego de brindar 21 temas llenos de riffs rockeros, la banda dio las buenas noches con "I Bet You Look Good On The Dancefloor" y "R U Mine?", para concluir a las 22:50 horas.

ESTILO ÚNICO