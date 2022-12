Caudal de géneros

EL MÁS ESPERADO

Balvin era el acto más esperado. Comenzó su concierto a la medianoche e invitó al escenario a María Becerra para cantar juntos su tema "Qué más pues?" y al colombiano Ryan Castro para entonar "Nivel de perreo".

"Por primera vez María Becerra y yo estamos en tarima", dijo Balvin sobre la cantante argentina a la que se refirió como "Diosa".

"Me gustaría decirte acá delante de toda esta gente que José (Balvin) es de las mejores personas que he conocido en la industria, de las personas más reales y a mí me dio una gran oportunidad, y eso se sabe; estoy feliz de estar acá compartiendo con vos", dijo Becerra.

Balvin, quien tenía estampado en negro el logotipo de Batman en el cabello, deleitó a los asistentes con temas como "Mi gente", "Con altura", "I Like It", "Ay Vamos", "AM" y "Rojo".

A la mitad de su éxito "La canción", interpretado originalmente con Bad Bunny, el astro colombiano pidió mirar hacia un lado y si el público encontraba a personas que amaba, se lo dijeran y le dieran un beso o un abrazo a esas personas "porque mañana no sabemos".

"Todo es acerca de buena vibra, de amor, de paz, de elevar la energía, no hay tiempo pa´ el odio", señaló Balvin.

También envió un saludo a la gente en las cárceles, en los hospitales y aquellos separados de su familia por las fronteras entre los países.

"La gente que está necesitando de todos ustedes, de una oración, la gente que está pasando por un mal momento, por una depresión o una ansiedad o un momento de enfermedad, mándenle la buena vibra todos ustedes", dijo.

PODER FEMENINO

Horas antes, Becerra subió al escenario principal del Flow Fest acompañada de bailarinas para encantar al público con temas como "Automático" y "Miénteme".

Otra artista argentina que logró convocar a miles de seguidores fue Cazzu, quién entonó algunos de sus éxitos como "Isla Velde", "Nada" y "Mucha data".

"¿Están tristes porque perdieron?", dijo, lo que provocó que algunos le chiflaran en desaprobación y otros gritaran como en la cancha "¡El Chucky Lozano!", en referencia al jugador mexicano Hirving Lozano. Momentos después, Cazzu felicitó a los mexicanos por hacer "tremendo partido" y aclaró: "No me gusta el fútbol, a mí me gusta la música", antes de interpretar "Toda".

DE COLOMBIA

El colombiano Feid entonó su tema del momento "Feliz Cumpleaños Ferxxo" y el puertorriqueño Anuel AA hizo sonar su grito de guerra "¡Real hasta la muerte!" varias veces durante su concierto, el último de la noche iniciado minutos antes de la 1 de la mañana. Lenny Tavárez, Guaynaa y Eladio Carrión fueron otros de los artistas con recitales en el día.