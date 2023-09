¡Vuelve Camila con más fuerza que nunca!

MONTERREY, NL.- Tuvieron que pasar 10 años para darse cuenta de que juntos son más fuertes, que Camila son Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo Parra.

ÉXITOS

El trío que debutó en el 2003 anotándose los éxitos "Abrázame", "Todo Cambió", "Mientes", "Bésame" y "Dejarte de Amar", ha decidido dejar de lado la carrera de solista de Samo y el dueto que formaron Mario y Pablo, para retomar su forma original como Camila.

"Ha sido muy emocionante después de 10 años de estar como dúo, se siente padrísimo reencontrarnos con Samo personal y musicalmente", expresó Pablo, guitarrista y compositor.

"Ha sido muy emocionante después de 10 años de estar como dúo, se siente padrísimo reencontrarnos con Samo personal y musicalmente", expresó Pablo, guitarrista y compositor.

"Y darnos cuenta cuánto extrañábamos trabajar con él. Volver a tener la voz de Samo, su energía, ha sido una temporada de reconocernos y darnos cuenta de que somos tres hermanos que estábamos desconectados".

Desde hace dos años, reveló Pablo, se dio el primer acercamiento y con ello el nacimiento de nueva música, como el sencillo "Fugitivos" que presentarán en vivo el 14 de octubre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara; el 15 de octubre en el Auditorio Nacional en la CDMX y el 1 de diciembre en la Arena Monterrey.

El primer paso de este reencuentro fue a través de un mensaje de whatsapp que le envió Mario a Samo.

"Honestamente no recuerdo cómo sucedieron las cosas, si Domm me escribió o yo le hablé o los mánagers. Creo que al final la música habló sola y nos unió. Hoy somos tres hombres increíbles y tres artistas más maduros también", expresó Samo.

Es Mario quien sí tiene presente lo que le escribió a Samo.

"Le puse: 'Hola Samo, te estoy buscando de People en Español ¿estas disponible?", recordó entre risas, "después de 10 años de no verlo, le pongo eso. Luego le pongo 'Negro', así le digo desde que lo conozco hace 20 años. Como que él reconoció y entró a la conversación en el primer 'Hola', sabía que era el hermano que habíamos dejado y estábamos listos para retomar juntos".

Aunque la cosecha de éxitos continuó para Mario y Pablo, pues juntos lanzaron los discos Elypse y Hacia Adentro, acompañados de shows muy taquilleros, ambos reconocieron que nunca fue igual sin Samo.

"En esta banda sí éramos indispensables, pero se nos olvidó, nos distrajimos. Seguramente mi almohada me dijo muchas veces que yo podía solo. Es parte del aprendizaje, son los demonios que uno tiene. También creo que Samo vivió cosas que tenía ganas de vivir en solitario, pero 10 años después nos damos cuenta que sí se extraña esa energía de los tres juntos", añadió Mario, guitarrista y pianista.

"En esta banda sí éramos indispensables, pero se nos olvidó, nos distrajimos. Seguramente mi almohada me dijo muchas veces que yo podía solo. Es parte del aprendizaje, son los demonios que uno tiene. También creo que Samo vivió cosas que tenía ganas de vivir en solitario, pero 10 años después nos damos cuenta que sí se extraña esa energía de los tres juntos", añadió Mario, guitarrista y pianista.

"Reconocer que los tres juntos somos más poderosos, nos disfrutamos mucho en el escenario. Hemos estado en ensayos, hemos visto que tal cantamos, a lo mejor ya no cantamos bien. Todo suena divino, estamos mejor que nunca, el 'Negro' trae un cuerpo espectacular, ¡estamos de vuelta!".

Reencontrarse con sus amigos significa para Samo la oportunidad de nunca más volverlos a descuidar.

"Ahora sé que tengo que cuidar a Mario y a Pablo en todos los aspectos. Hoy tenemos la gran oportunidad de estar juntos, vivos, completos. Camila es un proyecto que cuando nació era claro que es una misión de vida para siempre de los tres y que tenemos que cumplir con ella hasta que nos lo permita la vida y el público", añadió Samo.

CONCIERTO ESPECIAL

El 1 de diciembre en Monterrey será un concierto especial para el grupo porque justo será un día antes del cumpleaños 48 de Samo.

"Pastelazo en el escenario", sugirió Pablo a lo que Samo le respondió "no, no, el maquillaje se me va a correr".